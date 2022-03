Esposa de Santiago Arias enterneció al mostrar pataditas de su bebé

Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias, recientemente llenó de amor y de ternura a muchos de sus fanáticos en las redes sociales tras haber compartido un emotivo video de su embarazo.

La mujer que está en la recta final de su tercer embarazo, quiso dejar ver a sus seguidores un momento íntimo en el que dejó ver cómo se movía su bebé en la barriguita y esto enloqueció a más de uno.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que la colombiana se mostró frente al lente de la cámara acostada en su cama y llevando puesta una pijama.

La empresaria indicó que su mayor regalo de la mujer era poder dar vida:

No obstante, lo que más agradó y generó emoción entre los internautas fue el hecho de que Jiménez grabara cuando su tercer hijo se estaba moviendo en la pancita y confesó que, aunque no dolía mucho, habían partes en las que sí generaban dolor los movimientos de su hijo.

“Hay lugares en los que me duele más, que me duele, no que me duele más porque evidentemente esto no duele, pero sí se siente extraño y cuando toca algo raro por ahí o es muy brusco sí alcanza a doler”.