Tata Becerra celebró su cumpleaños por todo lo alto

El pasado fin de semana más de uno en el mundo de las personalidades de Colombia estuvo lleno de mucha fiesta y celebración.

Para muestra el cumpleaños número 33 de la empresaria y esposa del cantante vallenato, Peter Manjarrés, Tata Becerra. Y ella no quiso dejar pasar por alto este gran momento de su vida, sobre todo esas personas que estuvieron a su lado para celebrar un día tan especial.

Por eso, en su cuenta de Instagram la empresaria dejó ver historias especiales de amigos, familia y hasta seguidores que le han dedicado un mensaje de amor y admiración a la esposa del artista, pues eso también, ya que muchos la admiran por la familia que tiene, sus hijas y el amor de su esposo.

Pero también compartió una publicación donde mostró la decoración de su celebración, y lo que para ella es lo más importante sus hijas y su esposo, su familia. Además, dejó un emotivo mensaje para todos sus seguidores y para esas personas que le dejaron saber cuánto la quieren.

“Gracias, mi Dios por un año más de vida. Hoy me demuestras lo amada que soy por muchos. Estoy sin palabras y todo el día con el ojito aguado. Gracias Esposo, Hijas, familia, amigos y todos los ángeles que has puesto en mi camino para llenarme aún más mi alma y mi corazón. Gracias a todos, mis seguidores, la agrupación de Peter, mi personal de trabajo en casa. Gracias a todos por hacer parte de mi vida. Los amo a todos que todas las bendiciones que me han deseado hoy se les multiplique a ustedes. Mis felices 33”, expresó la empresaria en su cuenta de Instagram.

Un amor bonito

La pareja que conforman Peter Manjarrés y su esposa Tata Becerra es de admirar por sus miles de seguidores, sobre todo porque en ellos muchos ven una pareja ejemplo de amor y de familia. Para esto, muchas veces le han preguntado a ella cuál es el secreto de esa relación.

Incluso, en varias ocasiones le han preguntado si no le da curiosidad revisar, por ejemplo, el celular de su esposo, a lo que ella siempre responde que no se pone en esas situaciones que pueden generar molestias o problemas en la familia. Y hasta ahora le ha funcionado.

Y es por eso que muchos se enamoran de esas publicaciones donde se pueden ver felices, estables y llenos de amor de pareja, además de ese amor que ambos le profesan a sus hijas, quienes se han convertido en el amor y la razón de todo lo que ellos hacen.