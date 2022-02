Elianis Garrido comparte su secreto para tener un cuerpo de infarto

La guapísima barranquillera Elianis Garrido encantó a sus 5.8 millones de seguidores en la red social de Instagram al evidenciar la pasión que ha vivido por el deporte por casi dos décadas. La presentadora aclaró que se ejercita no por moda ni simplemente por lucir una estilizada figura, sino por salud y amor propio.

Te puede interesar: “La más top”, le dicen a Elianis Garrido por video al ritmo de Karol G

“Este proceso me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo a que a pesar de los días sin motivación, la constancia y disciplina son el secreto para el éxito”, fueron las palabras de Elianis en su primera parte del post, que acompañó con videos de sus diferentes rutinas en 18 años.

La barranquillera fue enfática al decir que ejercitarse no es una actividad exclusiva del gimnasio, también se puede recurrir a sitios públicos como parques. Y que la razón principal para decidir practicar algún deporte debería ser uno mismo, y no otra.

Para quienes han insinuado en las redes sociales que el amor por el deporte es algo nuevo en Elianis, ella escribió: “esto no es de un día, no es suerte, no es regalado, no es por demostrarle nada a nadie, ni por competir con nadie o ser mejor que nadie !.., pese a lo que algunos crean, tampoco es moda (llevo 18 años entrenando)”.

La hermosa empresaria agregó que los resultados se notan más allá de la apariencia física: “esto es un acto de amor propio y no lo digo por los resultados físicos, sino por lo que ha hecho en mi mente, en mi confianza, en mi como mujer, empresaria, líder, como ser humano!”.

Elianis además confesó que ha abandonado sus rutinas deportivas en algunas ocasiones, pero siempre vuelve porque es algo que realmente le hace feliz y la “libera”. Es así como reveló que el mayor motivo por el que ama entrenar es su bienestar y salud.

“Hace muchísimo deje de escuchar críticas, porque estoy tan ocupada en mi proyecto personal que decidí silenciarlas por mi bien”, escribió Elianis como un claro mensaje para las personas que no apoyan esta pasión o por alguna razón comentan negativamente sobre la faceta deportiva de Elianis.

La artista además aprovechó para animar a sus seguidores a empezar o continuar con el deporte. “No sé cuál sea tu situación o por qué no has empezado, por qué renunciaste, por qué estás en pausa, pero en ti habita un guerrero o guerrera …hazte un favorcito de amor: VUELVE #Hazloporti”, así terminó su inspirador mensaje.

El video y post de la barranquillera fue aplaudido por miles de internautas quienes expresaron la admiración que sienten por Elianis y su disciplina. “Mucho con demasiado princesa… me motivas un montón”, se lee en uno de los mensajes que dejaron los fans de la presentadora en la red social.

No dejes de leer: Elianis Garrido cautivó a sus fans con producido baile

Mira también: Elianis Garrido conmovió hasta las lágrimas con un tierno mensaje y foto familiar

Te recomendamos: Elianis Garrido enviaría indirecta a su ex, Anddy Caicedo según fans