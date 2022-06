El tierno momento que protagonizó Adriana Lucía junto a su hija

Las redes sociales han sido el escenario perfecto para que muchas celebridades del mundo del espectáculo muestren los momentos más importantes de sus vidas cotidianas. Gracias a la facilidad que da el internet para comunicarse, muchos cantantes utilizan estas plataformas para estar más cerca de sus seguidores.

De esta manera, Adriana Lucía mostró a través de su cuenta de Instagram varias historias las cuales son protagonizadas por sus hijos. En el pequeño video de Instagram se muestra como su hijo mayor juega con una de sus hermanas. Allí se muestra un momento de ternura e inocencia, ya que su hija se ve feliz al jugar con Salomón y su querida mamá

Los seguidores de la cantante originaria de Lorica, han resaltado la belleza del video. Los admiradores de Adriana Lucía han quedado enamorados de los ojos claros de su hija menor. Cabe mencionar que en el mes de octubre del año pasado, la cantante confirmó a través de sus redes sociales que estaba embarazada y por partida doble.

Jamás se me pasó por la cabeza que iba a ser mamá de gemelos o gemelas. Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en donde nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba mamando gallo y me reí pensando que era una broma, pero me miró a los ojos y me dijo: ‘Se lo juro por mi mamá que es verdad’ y fue allí en donde supimos que la felicidad venía multiplicada