Maluma volvió a cambiar de look y así reaccionaron sus fans

Maluma ha tomado la rutina de que cada vez que estrena música también hace un giro en su look y esto emociona doblemente a sus miles de fanáticos quienes se enloquecen al verlo con nueva versión.

Y eso fue lo que pasó en el más reciente video que publicó el paisa donde se dejó ver rapando su cabello él mismo y al mismo tiempo mostrando cómo iba a quedar el resultado final porque es la forma que ha conseguido de anunciar sus nuevos temas musicales.

Luego del video donde se puede ver a Maluma cortando él mismo su cabello, bailando y disfrutando, posó en dos fotos donde se dejó ver sin un cabello, pero muy a su estilo, dejando suspirando de amor a sus miles de fanáticos que quedaron enamorados de esta versión.

Sin embargo, más de uno aprovechó ver a Maluma de nuevo en esa modalidad de cambiar su look para hacerle saber que lo extrañan con el cabello largo, pero también en un tono rubio, pues al parecer esa versión de Maluma les encanta.

“Música nueva, corte nuevo. ¿Les gustó o nhaa?”, escribió el artista urbano quien de inmediato recibió miles de comentarios de sus seguidores destacando que su belleza combina con todo, y que lo que ´le decida hacerse se le verá bien en todo momento.

“Te ves hermoso como sea”, “a mí me encanta todas sus versiones”, “tú eres perfecto como sea”, “te amo así, pero me gustas con pelo largo”, “y para cuándo el cabello largo y rubio”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibió el cantante. Y además hubo quienes le preguntaron y pidieron más adelanto de este tema, si es alianza o si hará algún género nuevo en este tema musical, lo que Maluma no respondió y generó más curiosidad entre sus fanáticos.

Maluma feliz

El cantante está en su mejor momento, y no es para menos, pues hace varias semanas dio en su natal Medellín un concierto histórico que hasta contó con la presencia de Madonna, con quien compartió tarima.

Además, ese día se sinceró y aseguró que estaba perdidamente enamorado y que quería pasar su vida con su novia actual, que es para él el amor de su vida. Así lo hizo saber ante millones de personas y se ha dejado ver en redes sociales, muy feliz, estable y disfrutando de sus proyectos, su familia y el amor.