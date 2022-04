El grave problema de Piso 21 con aerolínea mexicana

La talentosa agrupación paisa, integrada por los artistas DIM, Pablito, Lorduy y El Profe, se encontraba de gira por México en estos días, donde divirtieron, emocionaron y pusieron a cantar a todos sus fanáticos mexicanos sus famosos temas musicales “Déjala que vuelva”; “Puntos suspensivos”; “Tan bonita”; “Me llamas”, entre otros éxitos.

Es que esta agrupación goza de un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, recientemente tuvo 5 nominaciones a los Premios Nuestra Tierra, en las categorías a “Mejor Álbum”; “Mejor Artista Pop”; “Canción Favorita del Público”; “Mejor Video” y “Artista Favorito del Público”.

En la noche del 18 de abril, la agrupación que actualmente hacen parte del jurado de Factor X, se disponía a volver a su país natal Colombia, pues debían cumplir con otros compromisos en el país cafetero.

David Escobar, conocido como DIM, tomó las redes sociales de la agrupación para denunciar lo que les estaba pasando en el aeropuerto de México, pues al parecer una persona de la aerolínea había decidido cerrarles el ingreso al avión y según expuso el artista, fue una acción mal intencionada hacia ellos en la que se sintieron maltratados como personas y clientes.

Parce, increíble que la gente de Aeroméxico nos vio en la fila y nos cerraron la puerta en la cara, y no nos van a dejar viajar, así que, si no llegamos a nuestro compromiso mañana en Bogotá, ya saben que fue por culpa de ellos.

El artista también expuso que una de las personas de la aerolínea, sí intentó ayudarles, y les dijo que esperaran un momento, pero, que otra persona encargada del ingreso al avión fue la que había tomado la decisión de no dejarlos viajar y prohibirles el abordaje.

El man que estaba ahí en la fila dijo, que esperáramos, y la señora que está ahí en el ingreso dijo, no, y nos cerreraron la puerta en la cara, señores de Aeroméxico muchísimas gracias por no dejarnos volar, mala esa, mala esa y eso que nosotros viajamos cada ocho días con ustedes .

Para finalizar, el artista subió a su cuenta personal unos videos donde contó que ya se encontraban en Colombia, en la ciudad de Bogotá, pero, que no habían podido llegar a su ciudad natal, Medellín, entonces debían tomar más tarde otro vuelo para dirigirse a allá y aprovechó para dar su reflexión sobre lo sucedido en México.

Bueno finalmente llegamos a Colombia, a mi lo que más me dio rabia es ver la mala intención de la gente, porque con eso yo no puedo, porque esa señora nos vio esperando, ya después que pasó todo, yo le dije a la persona, la vida no se queda con esas cosas, hay que actuar bien, y ayudarle a las personas que podamos.