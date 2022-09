Maluma estuvo en barrio popular de Medellín y así lo registró

Aunque en sus redes sociales no dejó ver grandes detalles, ni reveló mucha información, el cantante Maluma sí dejó ver que estaba en lo que él llama su lugar feliz, su tierra, su casa, Medellín.

Y es que el artista de talla internacional que pasa mucho tiempo de su vida y de su cerrera en grandes escenarios y lugares, estuvo compartiendo en su ciudad natal y se dejó ver plenamente feliz por este momento.

Pero algo causó mucha curiosidad y era que Maluma no estaba en su lujosa casa, no se encontraba compartiendo en algún excéntrico lugar de Medellín, por el contario estaría en uno de los vehículos en los que descansa mientras hace algún proyecto, pero lo estaría haciendo en una zona popular de Medellín, en una comunidad donde la gente no se lo podía creer y no dudaron en acercarse para saludarlo y dejarle mucho amor.

Es por eso que sus más recientes historias en su cuenta de Instagram dejaron a todos emocionados, pero al mismo tiempo muy interrogados por saber qué hacía Maluma en un barrio popular de Medellín en el que incluso no dudó en darle amor también a las personas que se acercaron para tomarse una fotografía con él.

Maluma es de su gente

En un video se puede ver cómo Maluma se asoma y puede ver a la gente que estaba ahí cerca de donde él estaba, pero al mismo tiempo se baja y decide saludarlos y tomarse una foto con todo el grupo que estuvo a con él, coreando su nombre y pidiendo un saludo.

Se puede ver también otras imágenes donde él dejó ver el lugar donde estaba, pero a su vez a las personas que se acercaron y le dieron amor. Maluma no dudó de estar feliz por eso y regístralo en sus redes, y también publicar mensajes de amor y de orgullo por su ciudad, por su gente y por todo el amor que desde el día uno le han dado a él, a su música y a su talento.

Esto de inmediato se dejó ver en cuentas seguidoras del artista y también entre los fanáticos que no dudaron en compartir el momento que vivieron con el paisa, y no es para menos, pues muchos destacaron el gran gesto de amor y de humildad que tuvo el cantante con las personas que decidieron acercase a donde él estaba para conseguir un poco de su atención y se llevaron mucho más.

