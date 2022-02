El divertido gesto de amor que tuvo el esposo de Valerie Domínguez

La relación de Valerie Domínguez, y su esposo, El ‘Pollo’ Echeverri es de admirar para todos sus seguidores. Y es que ambos divierten con sus ocurrencias y también hacen que más de uno suspire de amor al dejarse ver como pareja y como padres.

Es por eso que las más recientes fotografías publicadas en las redes sociales de ambos generando de inmediato cientos de comentarios, de gracia y de amor.

Y es que Valerie y su esposo fueron capturados mientras se daban un gusto de postre, pero el detalle de las fotografías no fue ese, sino que ‘El Pollo’ llevaba puesto sus tacones y ella sus cómodos zapatos.

No salieron así de casa, aclaró la actriz, sino que su esposo tuvo con ella el gesto más hermoso de darle sus zapatos y él usar los de ella porque se sentía cansada. Él no lo dudó y por eso no se perdió tiempo en capturar el momento.

Además, ella dejó un mensaje lleno de amor y de admiración por su esposo y ese gesto de amor que tuvo hacía ella.

“Dime que tu hombre no tiene masculinidad débil sin decirme, que tú hombre no tiene masculinidad débil. Ps: ¡quédate con alguien que cuando te duelan los pies te cambie de zapatos sin importar nada! TE AMO!! ¡¡¡Eres mi parche favorito!!!”, fueron las palabras que acompañaron las fotografías de la pareja.

De inmediato los mensajes no se hicieron esperar, porque no lo vieron como un acto que iba más allá de ser caballero y ponerse, literalmente en los zapatos de su esposa.

