La tierna forma de DIM de Piso 21 de promover su nueva canción

La agrupación colombiana Piso 21 recientemente lanzó un nuevo sencillo musical junto al cantante Manuel Turizo llamado "Los Cachos", canción con la que se volvieron a juntar después de más de cuatro años, cuando lanzaron "Déjala que vuelva", canción que logró posicionarse como una de las más escuchadas en diferentes plataformas como Youtube, Spotify y Apple Music.

Con esta nueva canción la agrupación pretende volver un poco a sus inicios en los que el pop y lo urbano son protagonistas, por eso, junto a su gran amigo dentro de la música quieren volver a poner a cantar y a gozar a sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Dentro de su campaña de publicidad de la canción han compartido varios videos de sus seguidores cantando la canción, por eso, uno de los integrantes de la agrupación quiso unirse a los diferentes trends.

El tierno video de DIM junto a sus hijas y esposa que enterneció las redes

David Escobar, integrante de la agrupación, compartió un tierno video en redes sociales en el que se juntó con su esposa e hijas para cantar y divertirse con la nueva canción de la banda dedicada a las personas que han sufrido alguna traición en el amor.

En el video se ve a David cantando un fragmento de la canción junto a su esposa, la modelo y actriz Danielle Arciniegas, sus hijas también seguían el ritmo de la canción, pero de un momento a otro empezaron a hacer divertidas caras y gestos en donde hasta sacaron la lengua, algo que enterneció y encantó a los seguidores del artista.

Acá poniendo LOS CACHOS.

El video encantó a sus más de 1,2 millones de seguidores, quienes empezaron a comentar diversos mensajes de reconocimiento a la agrupación por la canción pero también para destacar los divertidos gestos de las pequeñas.

"Ela y Roma no son buenos métodos anticonceptivos; que chimba de familia, los amooo; Y las princesas disfrutando del vídeo; Que hermosas Ella y Roma, me mueroooo; Tan hermosa tu familia, mi DIM; Que grande están las niñas; Que temoooon madre mía; que familia tan hermosa, que ternura esas niñas; me encanta esa familia tan divertida; Romita es igualita a Ela cuando era más bebé; soy muy fan de ustedes". Fueron algunos comentarios destacados del post.

El video oficial de "Los Cachos"

La agrupación reveló hace unos días que pronto lanzarán el video oficial de esta nueva canción, por eso, Dim a través de un post en sus redes sociales mostró algunas imágenes del que será el video oficial de la canción, adicional invitó a sus seguidores a que propusieran una fecha para el lanzamiento oficial del video clip.

Bastaron unas horas para que cientos de internautas empezaran a comentar que ya querían ver al aire el video oficial de la canción, pues calificaron como todo un éxito este sencillo musical.

Cuándo Sacamos el video de LOS CACHOS? Ustedes mandan.

