La nueva canción de JULIANA en honor a la comunidad LGBTIQ+

La artista JULIANA en entrevista exclusiva para SuperLike nos contó detalles detrás de la nueva versión exclusiva de Amazon Music de "El Gran Varón", icónica canción escrita en 1986 por el compositor Omar Alfanno e interpretada por la leyenda de la música de la salsa, Willie Colón, junto a su grupo Legal Alien.

Juliana viene en los últimos años siendo una de las artistas revelación dentro de la música colombiana, muestra de ello fue el Grammy Latino obtenido en 2021 como "Mejor Nuevo Artista" y su portada musical en la pantalla principal del famoso Times Square en New York.

Este gran momento no es por arte de magia, es fruto del esfuerzo y dedicación de años de trabajo, ya que, la artista desde muy pequeña ha demostrado su gran talento para la actuación, presentación y para la música, talentos con los que ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo.

Juliana expresó que siempre dentro de su carrera artística se ha basado e inspirado en historias, mensajes y personajes de fondo, afirmando que nunca ha sacado o ha hecho algo por hacer o al azar, puesto que, siempre busca la forma de mover fibras y sentimientos con sus interpretaciones.

Algo que he aprendido en mi carrera artística es que cualquier historia puede ser inspiración, nunca he hecho canciones porque sí, porque me rimó o porque me pareció linda.