Diana Hoyos y Sebastián Carvajal se reencontraron ¿volverán a trabajar juntos?

Muy emocionados están los fanáticos de Enfermeras, no solamente porque ahora van a poder disfrutar de esta superproducción mucho más temprano, ya que desde el próximo lunes 4 de abril se podrá ver de lunes a viernes a las 6:00 pm, sino por un encuentro que se dio en los pasillos del Canal RCN.

Mira también: A partir del 4 de abril nuestras Enfermeras cambiarán de turno

En su cuenta oficial de Instagram Diana Hoyos, actriz que le dio vida a ‘María Clara González’ en Enfermeras publicó una historia en la que aparece caminando por uno de los pasillos del Canal RCN, cuando de repente se encontró que el atractivo y talentoso actor Sebastián Carvajal, con quien protagonizó la exitosa producción.

“Miren con quién me acabo de encontrar”, dice Diana Hoyos en el video, luego ella grita emocionada y gira la cámara para mostrar a Sebastián caminando al lado suyo, él también se muestra muy emocionado por el reencuentro y saluda a la cámara.

Pero, luego llegó otro emocionante momento y fue cuando Diana Hoyos le preguntó a Sebastián si ellos volverían a trabajar juntos, “Oye Sebas, ¿será que vamos a trabajar juntos o qué?" y el actor da una respuesta que deja entredicho que quizás podrían volver a estar juntos en un proyecto, sin embargo, dice que no van a contar nada.

“No sé si contarles, yo digo que mejor no les contemos, no, no, no”, dice Sebastián Carvajal mientras hace la seña de silencio hacía la cámara, mismo gesto que hace Diana Hoyos al final.

Esta respuesta emocionó a los fieles seguidores de Diana Hoyos y Sebastián Carvajal y más aún, cuando en la siguiente historia, Diana compartió una foto en la que aparece ella, Sebastián y Andrés Suárez, con quien también ambos actores compartieron set en Enfermeras ¿volverán a trabajar juntos?

No dejes de leer: Sebastián Carvajal regresó a Colombia y enloqueció a fans sin camisa en piscina