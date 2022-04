Dayana Jaimes y el conmovedor mensaje a Martín Elías

Hoy se cumplen cinco años de la tragedia que enlutó a la familia Diaz, y es que Martín Elías, el gran cantante y promesa vallenata sufrió un accidente de vehicular que acabó con su vida.

Ese día muchas cosas cambiaron para su familia, pues fue un hecho inesperado que hasta la fecha sigue dejando muchos temas de conversación y que ha desatado también mucha polémica.

Y eso es una realidad, pero también que sus miles de seguidores lo siguen recordando y que su música continúa sonando en la radio y en muchos encuentros y parrandas vallenatas donde él es protagonista.

Por eso muchos desde muy temprano le dedican sentidos mensajes, de amor, de admiración, pero también confiesan la falta que hace el artista para muchos de ellos. Un caso destacado es su esposa, Dayana Jaimes.

La viuda de Martín Elías siempre resalta este día, porque para ella su vida cambió de la nada, además siempre ha dejado en sus redes el amor y la admiración que sigue sintiendo por él, pese a todo lo que digan o pase.

“14 de abril del 2017. Ese día te fuiste para siempre de nuestras vidas. Se fue mi amigo, mi novio, mi esposo, y el mejor padre que pude escoger para Paula”, expresó la empresaria en su cuenta de Instagram con un video de algunos momentos vividos con su esposo.

Dayana Jaimes destacó que no es un día cualquiera y que al igual que la primera vez, le duele recordarlo. “Hoy no es una fecha fácil para mí, desde ese día mi vida cambió por completo, no volví a ser la misma, en ocasiones soy frágil y en otras tan fuerte… Nada ha sido fácil desde que no estás”.

Pero al mismo tiempo le quiso dar gracias, quiso quedarse con lo bueno, y hasta le agradeció que haya sido ella la mujer y el amor de su vida, y que la pequeña Paula sea ahora su compañía en esta etapa de su vida.

“Gracias a Dios por haberme permitido conformar una familia a tu lado, gracias por hacerme parte de tu vida y por haberme escogido como tu esposa y madre de la niña que tanto anhelaste en tu vida. Gracias, por tanto, Oso de mi vida, siempre estarás presente en nuestras vidas. Pase lo que pase”.

Dayana Jaimes, su hijo mayor, Martín Elías Junior, sus hermanos, y parte de su familia también se han unido a recordar este día que sin duda cambió sus vidas y que, aunque han intentado seguir adelante, el recuerdo de su hermano, padre, esposo, siempre estará en sus corazones.

