Daniella Álvarez reveló su dura y dolorosa rutina de ejercicios

Hace unos días Daniella Álvarez le contó a sus miles de seguidores en las redes sociales, que la herida que se le había abierto en su pie, ya estaba sanando luego de haberse sometido un tratamiento en el que le aplicaban oxígeno directamente a la herida.

Y ahora la presentadora, a la que hace dos años le hicieron la amputación de una de sus piernas, se mostró muy animada en el más reciente video que publicó en su cuenta oficial de Instagram en el que ella mostró parte de la rutina de ejercicios que realiza junto a un compañero que también utiliza prótesis en sus extremidades, con la asesoría de un experto en entrenamiento físico.

La dura rutina de ejercicio de Daniella Álvarez

Al publicar el video, que está acompañado por la famosa canción Eye of the Tiger, Daniella Álvarez escribió un extenso mensaje, en el que intentó definir el dolor que siente debido a la rutina de ejercicios que realiza, asegurando que el hecho de no tener una pierna hace que eso se dificulte más porque es más difícil agacharse, sentarse en las máquinas, y volverse a parar lo que hace que eso se convierta en un reto.

“El ejercicio duele!! A nosotros nos cuesta y nos duele más. Sin una pierna es más difícil llegar al piso, agacharnos, sentarnos en las máquinas, volvernos a parar, es todo un reto, ahora imaginen no tener dos!!”, escribió Daniela Álvarez.

Sin embargo, afirmó que pese a todo eso, el ejercicio le ha enseñado a conocer hasta donde puede llegar su cuerpo, lo que provoca que cuando siente que ella no da más, por el dolor de su muñón , se motiva mucho más porque sabe que puede dar más y el ejercicio ha hecho que este se fortalezca más.

“Ha sido el ejercicio el que nos ha enseñado a entender hasta donde nuestro cuerpo resiste y es entonces cuando al caminar en nuestro día a día, el muñón nos empieza a doler, pero sabemos que todavía podemos seguir caminando porque el dolor ya es un elemento con el que convivimos, podemos cargar nuestras prótesis todo el día porque entrenamos para tener la fuerza para hacerlo”, agregó Daniella.

El ejercicio y la salud mental

Por último, la modelo y presentadora destacó la importancia del ejercicio, para la mente ya que enseña también a ser disciplinados a ser pacientes y a manejar la frustración, por eso cree que gracias al ejercicio, ella llegará a hasta “viejita”.

“Y ni hablar de LA MENTE!! El ejercicio nos hace tan fuertes mentalmente. Nos enseña disciplina, paciencia, a manejar la frustración, pero sobre todo a tener esa fuerza mental que necesitamos para nunca rendirnos ante la dificultad. Gracias al ejercicio llegaremos hasta viejitos con el inmenso deseo de caminar hasta último día de nuestras vidas!”, escribió Daniella Álvarez.

No dejes de leer: Daniella Álvarez revela una buena noticia acerca de la herida de su pie