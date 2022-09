Daniella Álvarez se mostró bastante nostálgica al recordar su talento para bailar

Hablar de Daniella Álvarez es hablar de un ejemplo de superación, fuerza, esperanza y berraquera, ya que, la presentadora y exreina de belleza ha sorprendido al mundo con su inspiradora historia de vida tras sufrir un percance de salud en 2020 que terminó con la amputación de su pierna izquierda para evitar complicaciones de salud a futuro y salvarle la vida.

La modelo siempre se mostró como una apasionada por el baile y el deporte, sin embargo, tras la cirugía ha tenido que asumir difíciles tratamientos de recuperación de la movilidad y adaptación de su prótesis, por eso, aunque gracias a su empeño ha podido de a poco ir retomando estas actividades, la modelo no desestima la esperanza de volver a hacerlas con total normalidad y seguridad.

Recientemente, Daniella compartió un enternecedor video en el que mostraba algunos clips de cuando se encontraba haciendo una de sus pasiones, el baile, pues, en los videos se ve cómo se gozaba y disfrutaba esas clases de baile junto algunos entrenadores.

La presentadora junto al emotivo video, compartió su sentir en el pie de foto, en el que expresó que era una mujer demasiado feliz cuando podía bailar y hacer toda clase de movimientos con sus pies, en especial para bailar champeta.

Cómo me hacía feliz bailar así!! Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuanta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural.

Sin embargo, expresa que aún le duele al recordar cómo podía antes desenvolverse tan bien al momento de bailar o hacer diferentes actividades, que ahora le cuestan un poco más, pero que, no pierde fe de volver a hacerlas.

Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso, pero saben algo curioso, amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo como era!