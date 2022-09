"No soy la misma", Daniella Álvarez se sinceró sobre su sentir en estos años

La presentadora Daniella Álvarez se ha convertido en los últimos años en una mujer de inspiración, pues la exreina de belleza ha sorprendido al mundo con su inspiradora historia de vida tras sufrir un percance de salud en 2020 que terminó con la amputación de su pierna izquierda.

Aunque esta noticia fue un golpe para la vida de Daniella, la barranquillera siempre se mostró como una mujer fuerte y con ganas de salir adelante, algo que, ha hecho que millones de personas la vean como una fuente de inspiración y perseverancia.

Por eso, en los últimos años, la presentadora ha ido mostrando cómo ha tenido que afrontar esta nueva realidad en su vida, en donde con la ayuda de una prótesis ha podido volver a caminar y disfrutar de sus actividades favoritas como bailar y hacer ejercicio.

Aunque la actriz ha hablado en ocasiones del cambio que ha tenido en su vida tras esta cirugía, recientemente decidió compartir una entrevista que tuvo con el periodista español Juan Manuel Cotelo, en donde realmente contó cómo se ha sentido en estos últimos años y cómo ha logrado ver la vida de otra manera.

El periodista español decide indagarle a Daniella por su gran fortaleza mostrada desde el principio, expresándole que con todo lo que ella tuvo que vivir y todo lo que ha conllevado esa compleja cirugía en su vida, nunca se ha mostrado derrotada públicamente, algo que, Daniella asocia a su gran fe y ganas de vivir.

Desde muy pequeña he tenido una relación cercana con papá Dios, y yo tengo claro que todos vinimos a la tierra a sufrir de alguna manera, pero las luchas, fracasos y dificultades son las que nos ayudan a forjar nuestro carácter y todo eso me ha hecho nutrir por dentro. Por eso, siento que desde el comienzo y en todo este proceso lo que me ha ayudado es mi fe.