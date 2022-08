‘Que comience esta aventura’: Daniela Salazar y Simón ya tuvieron a su bebé

Los creadores de contenido colombianos, Daniela Salazar y Simón Pulgarín, están pasando por una de las etapas más bellas en su vida y en su relación. Pues hace meses anunciaron que serían padres y el pasado jueves 4 de agosto llegó este hermoso bebé a sus vidas.

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 700 mil seguidores, Daniela publicó varias fotos con su bebito recién nacido e incluso instantáneas del día del parto. En la descripción del post, explicó lo importante que es esta noticia para ella.

“Llegaste tú amor delicioso! 04/08/2022 Todo cambio, aquí en el cóctel de hormonas, y viéndote comer siento que se me explota el alma, y es un amor indescriptible es un amor que no es de este planeta así me hayan dicho mil veces ‘por fin vas a estrenar el corazón’ va más allá de esoooo Auxiliooo, es lo más lindo, lo más retador, lo más delicioso de sentir... y aquí vamos viviendo los días… Un diita a la vez, adaptándonos, ¡aprendiendo y conociéndonos y eso no tiene precio!” escribió la influenciadora.