El susto que La Segura le pegó a su novio luego de sufrir una caída

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, la creadora de contenido caleña conocida como La Segura, se mostró dolorida por un accidente que sufrió en su habitación y contó que ‘casi mata’ de un susto a su novio.

Los labios de la influencer, quien recientemente reveló cómo amanece enamorada al lado de su novio Ignacio Baladán, se veían inflamados y con sangre por lo que, sin escucharla hablar mucho, se sabía que el golpe había sido en esta parte de su rostro. No obstante, Natalia les explicó a sus seguidores cómo sucedió todo.

“Ustedes no saben jajaja me estoy acordando de la forma tan estúpida que me caí. Me desperté y literalmente tenía como esta ropa ahí y me paré encima de esa ropa y yo no sé ni cómo, o sea como que me resbalé y fui a dar a esta punta de esto de aquí y empecé a gritar porque Nachito estaba justo en la cocina y empecé a gritar ‘amor, amor, amor’ porque tengo hasta literalmente… o sea me acabo de limpiar toda la sangre que es súper escandalosa y él no me escuchaba y yo grité: ‘noooo’ porque esto aquí queda súper… o sea como que me tenían cerradita la puerta parta no hacerme bulla” explicó la influenciadora.