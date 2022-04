Dani Duke y La Liendra contaron todo sobre su video íntimo

Los creadores de contenido Mauricio Goméz y Dani Duke, estuvieron hace varias semanas en boca de millones de internautas tras filtrarse un video íntimo de los dos, luego que alguien accediera con malas intenciones al teléfono de la también empresaria y filtrara los clips sin reparo alguno. Bastaron minutos para que los videos inicialmente compartidos por grupos de Telegram se viralizaran en las diversas plataformas digitales.

Desde luego, esta situación puso a la pareja en blanco de polémicas, entre quienes los defendían porque no estaban haciendo nada que otras no hicieran y además, empatizaban con la incomodidad que debían estar sufriendo y entre quienes aprovecharon el mal momento de los influencers para atacarlos e incluso burlarse del físico y situación grabada.

Desde entonces, sus pronunciamientos habían sido reservados. Primero, Mauricio aclaró que ya habían visto el clip y que aunque le dolía en el alma que su novia estuviera expuesta, no podía hacer ya nada para cambiarlo. Por su parte, Dani envió un mensaje por escrito donde invitó a que centraran sus atenciones en hechos realmente importantes y a que restaran los ataques entre el mismo género...después, aclaró que tanto ella como su familia se habían visto muy afectados por lo sucedido, pero no dio más detalles al respecto.

En entrevista exclusiva para "Lo+Trending" del Canal RCN, la pareja contó que cuando estaban a punto de viajar a España, comenzaron a recibir mensajes en sus cuentas, donde les advertían de un video íntimo rodando por la app de mensajería instantánea. Rápidamente, una familiar de Daniela se comunica directamente para notificarle la vulneración a su privacidad y "apartir de allí todo colapsó".

Tras esto, La Liendra confesó que había llorado de la rabia, porque terminó involucrando a su novia en una situación compleja, sin embargo, agradece que la gente haya tomado con humor el tamaño de su miembro, porque siente que esto sirvió para que el protagonismo, burlas y críticas contra su pareja contrarrestaran.

Posteriormente, Daniela contó que aunque se quiso mostrar fuerte en redes, prefirió alejarse porque fue inevitable verse afectada, no por lo que hizo, sino por las repercusiones que tuvo, no solo para ella, sino para su familia.

"Me dolió ver a mi familia triste, un tio mío tuvo problemas de salud del corazón por esto, entonces yo me sentía culpable, entonces mi novio fue el que habló con mis papás, el me dijo, "yo voy a llamar a tu mamá y a tu papá a decirles, porque ellos van a ver el video, van a hablar y tenemos que hablar con ellos, no para darles explicaciones sino para prepararlos para lo que va a pasar", expresó Dani.