¿Cuándo nacerá el hijo de Camilo y Evaluna?

Desde hace muchos meses, el hijo o hija del artista colombiano Camilo y la cantante venezolana Evaluna ha generado expectativa entre sus seguidores. Y no es para menos, ya que se acerca cada vez más la fecha en la cual se conocerá al heredero de la familia Montaner. La pareja anunció en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro que está muy cerca de llegar a este mundo, y por esto muchos admiradores de esta historia de amor han empezado a realizar cálculos para predecir la fecha de nacimiento.

Por medio de sus redes sociales, el reconocido cantautor Ricardo Montaner ha especulado con la fecha de nacimiento de Índigo. Él ha comentado que la familia espera a su nieto en la primavera del año 2022. Esto quiere decir que lo pueden conocer a finales de marzo o a principios de abril.

Tanto Camilo como Evaluna no se han pronunciado al respecto y no han querido comentar una fecha exacta. Lo único que esperan y añoran es que su hijo nazca sin dificultades o problemas de salud. Hay que recordar que tanto la pareja como la familia Montaner no conoce el sexo de Índigo.

De acuerdo a varios medios de entretenimiento internacional, Marlene Rodríguez, madre de Evaluna habría revelado sin querer el sexo de su nieto. Ella comentó que sería niña, pero después corrigió su declaración y aclaró que ella no sabe si será niño o niña.

