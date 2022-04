Cristina Hurtado celebró los 4 meses de su bebé

La presentadora y modelo antioqueña Cristina Hurtado, conforma junto a José Narváez una de las parejas más queridas y estables de la farándula nacional, por ello, se convirtieron en inspiración para muchos, ya que apesar de los años, las muestra de amor entre ambos permanecen vigentes y su hogar parece estar en uno de sus mejores momentos.

Como muestra de ello, está la reciente llegada de su terce hijo Mateo, quien llegó luego de 15 años sin que la exprotagonista de novela diera a luz. Aunque fue un reto bastante sorpresivo para la pareja, lo afrontaron con mucho amor y agradecimiento, porque su pequeño llegó justo en un momento en que la vida de muchos se apagaba a causa del Covid-19.

Hace excatamente 4 meses que la presentadora dio a luz a su pequeño, del que hasta hace poco se conoció su rostro y del que hasta pocos días después de nacido se pudo conocer su nombre, ya que no sabían como llamarle, pese a varias opciones liderando la lista.

Cristina Hurtado celebró los primeros 4 meses de vida de su bebé, Mateo Narváez

Hoy, la mujer quiso homenajear los primeos cuatro meses de vida de su pequeño, con tiernas fotografías, priemro, de ella besando amorosmanete las mejillas de su Mateo y después, del pequeño, con una pinta más casual y otra más formalita, sobre lo que parece un tendido con el que pueden homenajear sus priemros 12 meses de vida.

"4 meses hijo mío llenándonos de ese amor tan puro! Eres una gran bendición para nuestra familia! TE AMAMOS!!! #GraciasDios", escribió la también modelo sobre su pie de foto.

Bastaron horas para que su publicación superara los 222 mil me gusta y acumulara multiples comentarios, que en su mayoría, elogiaban la belleza de su pequeño, enviaban mensajes de felicitación por un mes más de vida y aplaudían su labor como mamá y profesional.

" Muero de amor", "Demasiado hermoso", "hermosura de bebé", "NO PUEDO CON TANTA BELLEEEEZAAAA!!!!", "que muñeco tan hermoso", "HERMOSO CÓMO SU MAMÁ, QUÉ BELLEZA", "Dios bendiga a tú bebé siempre mi princesa", "te admiro tanto como mamá y como vas retomando tus ocupaciones profesionales, me inspiras mucho y estás más hermosa que nunca", "no tenía de donde salir feo y efectivamente es precioso", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos, que como bien lo hizo público Cristina en sus historias de Instagram, ha estado retomando compromisos laborales y de hecho, tuvo que alejarse y salir de la ciudad por primera vez sin su pequeño, para unas fotografías comerciales, en las que lució sumamente hermosa y sensual y se ganó múltiples elogios.

Actualmente, la mujer disfruta de un ejemplar hogar y del amor que le ofrecen sus hombres, ya que aunque esperaban la niña en este proceso de gestación, la vida les sorprendió con la llegada de otro hombrecito.

