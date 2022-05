Cristina Campuzano expresó su alegría de estar dentro del top 10 de MasterChef

MasterChef Celebrity es el reality del momento en las noches de Nuestra Tele, pues este concurso de cocina desde sus inicios en la televisión colombiana logró llamar la atención de millones de televidentes, pero las versiones de celebridades han sido unas de las preferidas por las personas.

Esta temporada ha logrado ser una de las más emocionantes y divertidas; ahora que solo quedan 10 celebridades tras la emotiva salida de Natalia Ramírez, la competencia se tornará cada vez más retadora y difícil para los participantes, por eso, las celebridades saben que cualquier mínimo error los dejará fuera.

Al llegar a esta instancia de la competencia los participantes ya se sienten ganadores y orgullosos, ejemplo de ello es Cristina Campuzano quien compartió su alegría por estar en el top 10.

"Campuchef" mostró su alegría por estar entre los 10 mejores cocineros

Al ser un reality, es normal que sus participantes compartan bastante tiempo durante las jornadas de grabación, algo que tiene dos caras, pues puede hacer nazcan grandes amistades o también que se creen rivalidades dentro.

Pero en el caso de Cristina ha sido la parte buena, pues se ha visto en pantalla su gran empatía con concursantes como Carlos Báez, Tatán Mejía, Manuela González, Corozo, entre otros, quienes están en la instancia final junto a la actriz, por eso quiso hacerles un reconocimiento en su cuenta oficial de Instagram.

Sus seguidores aprovecharon la publicación para expresar su alegría por Cristina y también para resaltar a sus favoritos de esta instancia final, asimismo, los internautas aprovecharon para debatir quienes de los concursantes se merecían según su criterio estar dentro de ese exclusivo top 10.

"Para mi la mejor temporada de master chef con los concursantes mas increibles; Muy bien por Ramiro, Aida, Corozo, Chicho, Estiwar G; Vamos los analfabetas; Me encantan!!!! Los disfruto todas las noches.... Desde Venezuela; Campuchef en el top...10; Me fascina no me lo pierdo espectacular; Los amoooo demasiado a todos,les mando desde la distancia besos; Súper esta temporada , grandes personas no como la anterior". Fueron algunos de los comentarios más destacados del post.

Lo que se viene en pantalla va a estar cargado de emociones y sentimientos encontrados, por eso, te invitamos a conectarte con MasterChef Celebrity de lunes a domingo a las 8:00 p.m. por el Canal RCN.

