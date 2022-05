"No me gusta lo dulcecito", Tatán Mejía reveló su olor favorito en Maleja Restrepo

Tatán Mejía y Maleja Restrepo siguen sorprendiendo a sus seguidores con su gran relación, picardia y bromas, recientemente la pareja había compartido en redes sociales una particular salida a comer en la que Tatán le dijo a Maleja que siempre sacaba una excusa al momento de pagar la cuenta y también por un doloroso accidente en la boca del deportista.

Es costumbre ver las divertidas anécdotas entre esta querida pareja en redes sociales, gran parte de su contenido en redes sociales son sus momentos de diversión en pareja o también en familia junto a sus bellas hijas Macarena y Guadalupe, quienes también han divertido a los fanáticos de la Tatán y Maleja con comentarios llenos de astucia. Algo que caracteriza a esta familia es el humor y los buenos momentos.

Por eso, en una ocasión anterior la pareja había vivido una particular situación dentro de un vehículo en el que Tatán le expresó a Maleja que estaba a punto de vomitarse, pues para él su esposa se había aplicado un perfume demasiado dulce, algo que a él no le gustaba para nada, pues en el video se ve lo afectado que estaba el participante de MasterChef Celebrity.

Un nuevo perfume para sorprender a su esposo

Maleja ese día tomo con gracia los comentarios de su esposo y hasta aprovechó para burlarse de su reacción, sin embargo, recientemente se arriesgó a aplicarse un nuevo perfume para sorprender a su amado, pero sin contar que, al parecer, a Tatán no le gustan los olores dulces ni las lociones.

Hoy es un segundo intento con una loción diferente, pero el problema no son las lociones, el problema es él.

El olor predilecto de Tatán en su esposa

La presentadora decidió grabar el momento en el que se le acercó a Tatán para que sintiera su nuevo olor, pero de nuevo no fue exitosa su elección, pues al acercarse el motociclista profesional le expresó que no le gustaba ese olor y que por haberse aplicado esa loción no la iba a llevar en su carro, adicionando que le habían dado ganas de vomitar.

Tatán también aprovechó para aclararle a Maleja que no eran los perfumes en sí lo que no le gustaba, si no que, él prefería en ella otro tipo de olores, pues el no le gusta que huela a dulce o a perfume, el prefiere que ella huela al natural e hizo una divertida comparación para explicarle su olor preferido.

A mí no me gusta que huela a loción, ni a suavecito o dulcecito, a mí me gusta que huela a hembra, como a vinagre.

