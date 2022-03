Con duchazo, Sara Uribe respondió si su cola es operada

La presentadora Sara Uribe respondió una masiva inquietud de sus fanáticos con una atractiva ducha.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones y medio de seguidores, la modelo activó la herramienta de preguntas y allí la interrogaron sobre si su cola era operada.

Con video en la ducha, luciendo un traje de baño enterizo de color negro, la exprotagonista presumió de sus glúteos y de su figura para desmentir y confirmar que su cola es natural y no tiene prótesis como mucho se imaginan.

Asimismo, le preguntaron sobre si sus senos son naturales, a lo que ella destacó que no, pues allí sí tiene implantes.

Entre las preguntas que le realizaron también la cuestionaron sobre si había bailado y esta recordó un video en el que se mostró haciendo twerking.

Al lado de su camioneta y luciendo con cómoda ropa deportiva movió sus caderas en media calle, ofreciendo sus mejores pasos de baile.

Posteriormente se sube al carro y empieza a bailar allí también con atractivos movimientos.

“Casi me desbarato. Con razón hoy me dolía todo. Si saben como soy pa’ qué me invitan”, agregó sobre la publicación.