Sara Uribe presumió su belleza y fans dicen que tiene “cara de barbie”

La modelo paisa Sara Uribe respondió recientemente a las personas que critican su apariencia física y la tilda de ‘gordita’. Sara encantó con su mensaje y las sugestivas imágenes en las que presume sus mejores atributos.

“Pa’ los que me dicen y me escriben y son felices diciéndome que estoy muy gordita, un beso en ese cachete pa’ que dejen de ser tan amargados. Y si les molestan mis gordos, deslicen las fotos para que vean mis piernotas y la nalga que tanto me gustan…porque al final de cuentas es a mí a quien me deben gustar …y a él, que le encanta cuando me las agarra, ¿no? Picos pues”, fue el mensaje de Sara con el que cautivó en las redes.