Fans comparan a Britney Spears con Christina Aguilera al cantar sin Auto-Tune

La cantante estadounidense Britney Spears, quien logró acabar con la tutela que le ordenaba estar bajo el poder de su padre durante varios años, sorprendió recientemente a sus seguidores al enseñar su voz real al cantar sin Auto-Tune su exitoso tema musical Baby One More Time.

A través de su cuenta oficial de Tik-Tok, en donde acumula más de siete millones de seguidores, la artista publicó un corto audiovisual en el que dejó en evidencia su increíble voz sin ninguna especie de intervención por medio de este procesador de audio.

Según se puede ver en el video, Britney Spears decide grabando desde su celular, con las luces apagadas, y frente a lo que parece ser un espejo, su interpretación del icónico tema que la llevó al estrellato. De hecho, con esta publicación logró sorprender a cientos de sus seguidores que nunca la habían escuchado cantar de esa forma.

Los internautas llenaron de elogios a la mujer, y hasta algunos de ellos manifestaron sentir que estaban escuchando a la cantante Christina Aguilera y no a Britney Spears, pues a juicio de ellos, sus voces se parecían bastante.

“Show me how you want it to be … tell me baby cause I need to know … give me a fucking sign … HIT ME BABY ONE MORE TIME!!!”, escribió la cantante junto al video publicado en esta red social que ya acumula más de once millones de reproducciones, más de millón y medio de ‘Me gusta’ y más de treinta y seis mil comentarios.