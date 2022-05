Claudia Bahamón destacó la importancia de los tíos en la crianza de los hijos

Claudia Bahamón es la presentadora del momento en Colombia, la nacida en Neiva, ha logrado conquistar el corazón de todos los colombianos con esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, en la que ha mostrado su talento para la conducción del programa y hasta para cocinar, esa verraquera y buena actitud siempre son factores claves en ser una de las favoritas del programa.

Claudia aparte de descrestar a los televidentes detrás de la pantalla, también goza de un gran reconocimiento en redes sociales, en donde posee más de cuatro millones de seguidores en Instagram, los cuales no se pierden cualquier contenido de la presentadora para expresar su opinión a través de los comentarios.

La importancia de los tíos en la vida de sus hijos

Claudia compartió recientemente un divertido video en el que mostró la buena relación de su hijo Samuel con una de sus tías, pues en el video se ve que los dos no la pasan nada mal, pues hasta Claudia resaltó que sin importar que la tía de su hijo fuera mayor, cuando se juntaban no se sabía quien era más inmaduro.

Cuando la tía es más inmadura que el sobrino! Jajajjajaajajajajajaj los amo bobos!

Con este post la presentadora quiso expresarle a sus fanáticos la importancia de que sus hijos generen cercanía y buenas relaciones con sus familiares, cabe resaltar que según expertos la figura de los adultos influencia en el proceso de aprendizaje y crecimiento los niños y adolescentes.

La publicación hizo que sus seguidores expresaran su opinión y se sintieran identificados con la situación expuesta por la presentadora, quienes aprovecharon para etiquetar a sus familiares y también para destacar ese amor familiar que constantemente Claudia demuestra.

"Que lindos, muy bueno ser tan alegres; Esa serie me gustaba, justo por esa voz; Eres un ser de luz; Yo lo hago con mi hijo pequeño él me sigue la cuerda; Que bien me encanta también con mis sobrinos pero eso es lomas hermoso ser tía; buena esa clau. Eres la mejor; Divinos qué chévere es tener una tía encantadora divertida". Fueron algunos de los comentarios destacados del post.

Recientemente la presentadora enterneció a sus fans al compartir una serie de fotos dentro de un carrito de supermercado, en donde se veía feliz y dichosa, pues la presentadora explicó que este objeto rodante le trae a su memoria varios recuerdos de su infancia junto a sus abuelos.

