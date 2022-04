Cintia Cossio reveló si dejaría salir a su esposo con amigas.

La creadora de contenido Cintia Cossio y su esposo Jhoan López son una de las parejas más divertidas de la Internet, pues ambos suelen realizar diversos videos en el que las bromas son su principal ingrediente.

Te puede interesar: Jhoan López le hizo pesada broma a Cintia Cossio en complicidad de su suegra

En esta ocasión, Johan decidió realizar una dinámica de preguntas por medio de una herramienta que ofrece la red social Instagram, la cual permite que sus seguidores se comuniquen con él por medio de una pequeña casilla.

La temática de esta dinámica consistía en que sus seguidores debían realizar preguntas sobre qué cosas Cintia lo dejaría hacer y qué otras no, por lo que una usuaria de esta red social decidió preguntar si la joven lo dejaría salir con una amiga completamente solos.

Inmediatamente, el creador de contenido decide realizarle la pregunta directamente a su esposa para ver esta qué respondía, pero lo más gracioso de todo es cómo él reacciona a su respuesta.

“Aquí preguntan que, si usted me dejaría salir con una de mis amigas”, le manifiesta Jhoan a Cintia, a lo que ella responde: “¿Cuáles amigas? Usted no tiene amigas y nunca va a tener, entonces no tiene por qué pedirme permiso de amigas”.

Al escuchar esto, Jhoan voltea a ver a sus amigos mientras sigue grabando para dar a entender que él si tiene amigas, y otra cosa es que ella no lo sepa.

Recientemente, el creador de contenido recordó una anécdota de cuando recién estaba iniciando su relación con Cintia. Resulta que la mujer lo tuvo retenido durante un día en su casa con el fin de que no se regresara a su barrio y le fuera infiel.

“Cuando Cintia y yo éramos novios que estábamos empezando yo un día me fui a amanecer a la casa de ella y para que yo no me fuera para el barrio otra vez me dejó encerrado todo el put* día con llave (…) llegó como a las siete de la noche. Parce no, bueno yo sabía en qué me iba a meter desde el principio”, contó en esa ocasión el Instagramer.