Cintia Cossio reveló por qué le terminó su ex y si su esposo le ha sido infiel

La influenciadora Cintia Cossio respondió a miles de fanáticos la razón por la que su exnovio la terminó.

El encargado de preguntarle fue su esposo, el también creador de contenido Johan López, quien, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, dio a conocer su respuesta.

Detallando, además, que fue su primer novio y para después establecer una relación con el influenciador, que ha durado hasta la fecha y de la que surgió su pequeño hijo Thiago.

Posteriormente Johan López le contestó diciendo:

Cintia le confirmó y aclaró que era muy pequeña en ese momento, así que dentro de todo lo entendía.

Ante ello, su esposo, con el humor que lo caracteriza le lanzó un particular comentario.

Por su parte, la influenciadora activó la herramienta de preguntas por medio de sus historias en su cuenta en la misma red social, en la que tiene más de cinco millones de seguidores.

Allí la interrogaron sobre si Johan López en los años que llevan juntos le ha sido infiel, destacando que no, o por lo menos, ella no se ha dado cuenta nunca de nada, pues sí así fuera no se lo perdonaría.

“Que yo sepa no, nunca, nunca, me he enterado de una porque el día que me entere chao papi yo esa mo*** no la perdono, pero en serio hasta donde yo sé no, nunca le he pillado nada”, mencionó.