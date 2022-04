Cintia Cossio enseñó cómo quedó su rostro tras sufrir una extraña alergia

La influenciadora Cintia Cossio sorprendió a sus seguidores al enseñar por medio de sus redes sociales cómo se encontraba su rostro luego de intoxicarse, pero lo que más llamó la atención fue su actitud relajada frente a la situación por la que estaba pasando en ese momento.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de cinco millones de seguidores, la creadora de contenido inicialmente apareció con los labios un poco hinchados, pero a medida que iba publicando más historias se iba evidenciando que la hinchazón estaba cubriendo todo su rostro.

“Ayer me inició la inflamación. Empecé a hacer chistes como siempre, ya que se suponía que solo sería el labio lo hinchado… Ya me había tomado la dosis máxima de mi medicina y no paraba la inflamación. De igual manera seguía con mis chistes”, inició contando la influenciadora.

La creadora de contenido manifestó que, aunque toda su familia estaba asustada por ver su rostro hinchado y le insistían en ir al médico, se negó porque no lo vio necesario.

“Mientras todos estaban asustados regañándome porque no quería ir al hospital, yo estaba grabando estas cosas. No quería ir porque se en qué punto empieza a ser peligroso, y la alergia aun no había tocado mi parte respiratoria”.

¿QUÉ CAUSA ESTA REACCIÓN ALÉRGICA?

Además de enseñar su rostro afectado, Cintia aprovechó para contar que en un principio el tener esta reacción alérgica lloraba, pero que con el tiempo fue asimilándolo de la mejor manera.

“Recuerdo que las primeras veces lloraba demasiado al verme la cara así. Cuando empecé a coger madurez me fui acostumbrando y piloteando la situación”.

La joven influenciadora explicó que padecía de una extraña enfermedad poco común, y aunque no mencionó el nombre explicó de qué se trataba.

“Recopilación del proceso de inflamación, para los que preguntan, no soy alérgica a nada y a la vez a todo, desde que tengo uso de razón, me pasa lo mismo, ya he tratado de hacerme tratamiento, pero la enfermedad es bien rara”.

Básicamente el problema que sufre Cintia es “poco común, pero grave con el sistema inmunitario que se transmite de padres a hijos. Este trastorno causa hinchazón, particularmente en la cara y las vías respiratorias, y cólicos abdominales”.

La creadora de contenido decidió enseñar una serie de fotografías en la que retrataba el proceso de hinchazón, siendo este cada vez más notorio.

