El millonario y extremo reto de Yeferson Cossio

Si por algo se caracteriza el creador de contenido Yeferson Cossio, es por las obras sociales que hace constantemente, por el contenido de humor y sobre todo, por las bromas y retos extremos que le hace constantemente a sus familiares, novia y amigos cercanos.

El ejemplo más reciente de ello, se dio en su más reciente clip en su perfil de Facebook, donde mostró el millonario y extremo reto que hizo con su hermana Cintia Cossio y su cuñado Jhoan López, donde cada uno debió hacer un importante aporte de 10 millones de pesos, que al final, sumó uno premio de 30 millones de pesos, para quien ganara "el juego".

El extremo y millonario reto de Yeferson, Cintia y Jhoan lópez

La dinámica consistió en llenar su jacuzzi con múltiples bolsas de hielo, para que posteriormente, los tres se sumergieran dentro, desde luego, el último en salir, sería el merecedor de la jugosa suma.

Los tres entraron al tiempo y bastaron segundos para que sus reacciones desesperadas empezaran a evidenciarse. Aunque intentaron soportar con respiración, Jhoan fue el primero en salirse de la bañera, a lo que Cossio salió detrás, asegurando que aunque el sabía que iba a estar frío, le dolió mucho más de lo que pensaba, ya que sus piernas están llenas de tornillos y metal.

La ganadora absoluta fue Cintia, quien celebró eufórica su aguante. Sin embargo, rápidamente su hermano le planteó la revancha, si Jhoan y él aguantaban 20 segundos bajo el hielo. Cossio los aguantó por lo que se dispusierona un segundo round, que se empañó por una nueva broma del antioqueño, quien sacó huevos de sus boxer, para tirarle a su hermana y cuñado.Aunque el video terminó posterior a ello, queda claro que el dinero se lo gano Cintia.

Bastaron minutos para que su video acumulara miles de likes y comentarios, que en su mayoría hablaban de la buena armonía entre la familia, pero notaron la ausencia entre Jenn y Cintia. "Por qué no se les juntas a Jenn y Cinthia o se pelearon, era bonita la familia verlos a los 4 Y ojalá Jenn tenga un bebé de Yeferson ya son muchos años juntos", "Me encanta como es contia con su hermano mil bendiciones", "Me encantan sus videos los amooo Dios los bendiga" y "los amo", fueron algunos de los comentarios.

