Christian Nodal colaborará con Tini para su nueva canción

En el mes de febrero, los artistas ‘manitos’ Belinda y Christian Nodal sacaron un comunicado, donde afirmaban que su relación sentimental había terminado. Teniendo en cuenta lo público que fue su noviazgo, los seguidores no dejan de comentar con respecto a los asuntos emergentes a este.

Resulta que el intérprete de ‘Adiós amor’ lanzará un tema denominado ‘Por el resto de tu vida’, que originalmente iba a ser en colaboración con Belinda. No obstante, tras su rompimiento, el joven se vio en la obligación de cambiar de artista.

Tras un comentario de un fanático en redes sociales, donde este preguntaba acerca de cuándo y con quién iba a sacar el sencillo, Nodal contestó: “Sí va a salir, pero con Tini”.

Ante el hecho, miles de usuarios desataron su furia por la inesperada decisión, a lo que el ranchero mencionó:

Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho, puntualizó.