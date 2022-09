Carmen Villalobos cautiva modelando al ritmo de Beyoncé

La actriz Carmen Villalobos cautivó a miles de sus fanáticos luego de mostrarse muy atractiva modelando.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, la barranquillera compartió un video en el que se mostró luciendo su seductor outfit.

Modelando sobre un set de grabación, la actriz se mostró muy sonriente y se dejó ver usando una corta y ajustada falda de color pastel, con un body de color blanco con algunas aberturas, con las que logró dejar al descubierto parte de sus atributos.

Dicho look lo acompañó con unas sandalias de color blanco con plataforma, con las que logró resaltar su figura.

Al ritmo de la canción “PURE/HONE” de la cantante estadounidense Beyoncé, cuyo video lyric oficial tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube.

Sus seguidores la llenaron de halagos

Tras su revelación, Carmen Villalobos logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y outfit.

“Qué hermosa eres", "DE INFARTO TUUUUU", "La más diva de divas, eres realmente hermosa y capas de cumplir todo lo que te propones te admiro mucho", "Te amo eres preciosa", "La Host más Mamacita del mundo, pero que Regiaaaaa", "Que haga ejercicio para los glúteos y se verá más bella", "Me encantaaaaaa", "La mujer más hermosa del mundo y no pienso discutirlo con nadie", "Bendiciones en tu vida mi Carmen bella", "Esta vestida como Catalina", "Amooooooooo top chef vipppppppp!!! Lo haces súper!!", "WOW HERMOSA", "Tienes imán. Quien no podría amarte mi diosa", "Dios mío reiníciame la vida de una patada con esos tacos", "UNA DIOSA BAJADA DEL OLIMPO", “espectacular”, “de otro nivel”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la actriz sigue llevándose todas las miradas con su protagónico en la producción de Nuestra Tele “Hasta Que La Plata Nos Separe”, la cual llegará a su fin el próximo 16 de septiembre.

Allí Carmen interpreta a Alejandra Maldonado, quien accidentó a Rafael Méndez, de quien está profundamente enamorada, pero se enteró que es la hermana y ahora lo está cuidado, pero sin poder tener nada con él.

Recientemente Méndez terminó su matrimonio con Vicky y visitó Ramenautos en silla de ruedas para dar algunas sorpresas, de las que nos daremos cuenta la siguiente semana.

