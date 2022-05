Carlos Báez tuvo problemas en casa por no cocinar como en MasterChef

Carlos Báez, participante de MasterChef Celebrity 2022, tuvo “problemas” en casa, y todo esto a raíz de que el joven actor aún sigue sin demostrar su talento para cocinar en el hogar, cosa diferente a lo que está sucediendo en el reality, en donde ha sido uno de los de mayor crecimiento.

Hay quienes comparan el caso del actor de La nieta elegida con el de Frank Martínez, reconocido comediante que llegó a la final de este concurso el año anterior, y todo esto gracias a que su proceso ha sido algo parecido, pues llegaron con un bajo nivel, pero con el paso del mismo fueron mejorando y demostrando grandes destrezas.

Toda esta secuencia de historias entre la pareja se dio cuando a Juanita Molina (novia de Carlos) le preguntaron sobre si él le había cocinado algo tras su estancia en MasterChef, a lo que ella contestó con una negativa rotunda.

Nada. Cero, cero, cero. Lo único que le probé fue lo del principio, de lo bueno no me ha tocado nada.

La respuesta del cocinero fue instantánea, y este le explicó que cómo se le ocurre llegar de hacer guiso todo el día en las grabaciones a hacer lo mismo en casa, momento que se dio entre risas.

Después de esto, la respuesta vino por parte de Báez, quien en su Instagram la retó a que dijera la verdad, a lo que ella rápidamente contestó: “le he cocinado más yo, mijo. ¿Qué tal fuera yo la que estuviera en MasterChef?

Tras esto siguieron compartiendo su cómica “pelea” a través de sus redes, y él argumentó que si el caso fuera al revés, ella llegaría también cansada a casa tras las grabaciones.

Dale clic y conoce el divertido momento

El último reclamo de la actriz de Te la dedico se basó en el fuerte de Carlos en las cocinas del concurso, los postres, recetas que le han sentado muy bien, y sobre las cuales ha construido su nombre en el programa, pues para muchos él es el rey de las tortas.

Nunca, pero nunca me ha preparado un postre, pero sale con la excusa que no tengo batidora. Es que ya se cree un chef de alta categoría y no puede cocinar con los utensilios de la gente normal.