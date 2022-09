Carlos Báez volvió a la soltería y contó cómo vive la ruptura con Juanita Molina

Carlos Báez por estos días es uno de los actores más apuestos y codiciados del país, no sólo por tener uno de los físicos más envidiados por muchos, sino también por ser ahora un soltero codiciado ya que terminó su relación hace algunas semanas.

Y es que, tras los rumores de algunos sobre si habían o no terminado, el joven actor decidió romper el silencio con respeto y cariño por su expareja Juanita Molina con quien vivió cosas muy bonitas y de quien se lleva los mejores recuerdos. Para acallar rumores malintencionados, Carlos confesó en exclusiva para SuperLike que sí está soltero y que la tusa ha sido difícil ya que compartió bastante tiempo con la joven artista.

Mi corazón en este momento te puedo decir que se encuentra bien, que estoy soltero, terminé con Juanis ya hace un tiempito, ha sido duro, mera tusa. Pero siempre hay que quedarse con lo bonito de la relación

Para los que creen que esta ruptura fue en términos no amigables, el actor contó que realmente fue algo hablado y en los mejores términos. De hecho, le envió un bonito mensaje a esa mujer que compartió junto a él mucho tiempo e importantes proyectos como su apoyo en MasterChef Celebrity, reality al que llegó a la final y en donde estuvo ella acompañándole.

Yo la admiro mucho, la quiero mucho, la voy a amar siempre terminamos en los mejores términos, pero también pienso que es sano cuando las cosas no están funcionando, hablarlo decir, puedes seguir tu camino, yo el mío

¿Por qué se separaron Carlos y Juanita?

Los jóvenes tenían una de las relaciones más admiradas por muchos, no obstante, a veces las cosas no fluyen como es normal. Y, aunque Carlos no detalló por respeto a su expareja y a su intimidad las razones por las cuales se dijeron adiós, sí reconoció que a veces el tema laboral influye.

Y es que para nadie es un secreto que tanto Báez como Juanita tienen carreras en ascenso, no obstante, a veces el poco tiempo y los proyectos continuos y un tanto diferentes pudieron haber influido en esta separación. A pesar de esto, Carlos como siempre le deseó lo mejor.

Ahora bien, sus fans reciben esta noticia y ya muchos se preguntan si el guapo actor estaría pensando en tener una nueva relación amorosa pronto, sin embargo, el carismático actor contó claramente que quiere estar solo, disfrutar de este proceso en donde ha aprendido a conocerse mejor y está enfocado 100% en su carrera profesional que sigue muy activa. Carlos está feliz haciendo una obra de teatro llamada ‘Infraganti’, y al parecer pronto volverá a la televisión.

Con una actitud relajada y asumiendo este proceso que no es para nada fácil, Báez sigue adelante con todo su profesionalismo en el campo actoral y enamorando a muchas que sin duda enviarán hojas de vida para conquistar el corazón del ahora soltero y codiciado exfinalista de MasterChef.