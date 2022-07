"Para mí, las tortas sí son postres, duélale a quien le duela", Carlos Báez fue tajante

La reciente temporada de MasterChef Celebrity logró conquistar el corazón de millones de colombianos, son miles de personas las que ya echan de menos el mejor reality de cocina en Colombia a unas horas de haberse terminado.

El programa se lleva consigo cientos de anécdotas, momentos de diversión, tristeza, alegría, tensión, creatividad y de mucha emoción, algo que, fue posible en gran parte por las celebridades que participaron en esta edición.

Es tanto el éxito de la temporada reciente que, ha llegado a ser considerada como la mejor de todas por parte de los televidentes e internautas a través de múltiples comentarios en redes sociales.

Al ser un programa en el que, los participanes comparten varios meses juntos, esto hace que se formen algunas amistades y se generan diferentes sentimientos, algunos buenos y otros no tanto, Carlos Báez, fue uno de los participantes que logró crear un gran vínculo con varios participantes, jurados y con la reconocida presentadora.

Sin embargo, hubo una persona con la que al parecer no generó tanta empatía, nada más y nada menos que con la actriz Isabella Santiago, quien se caracterizó por ser una de las participantes más polémicas y comentadas dentro del reality.

¿Quién fue su participante menos favorito dentro de MasterChef Celebrity?

El actor se le midió a una nueva dinámica de preguntas por parte de su novia Juanita Molina, en donde continuaron con preguntas de la vida personal del actor y de su participación dentro de MasterChef Celebrity.

Juanita le preguntó a Carlos por su participante favorito dentro de la competencia y por el menos favorito, una pregunta que no respondió del todo, pues frente al tema de su favorito, decidió decantarse por el reconocido actor Luis Eduardo Arango, quien fue el primer eliminado dentro de la competencia, sin embargo, también expresó que Ramiro Meneses había sido uno de sus grandes favoritos.

Con respecto a la pregunta de la persona menos favorita para él, decidió reservárselo, pues, aunque dio a entender con sus gestos que sí hubo alguien que no le entró del todo, prefirió no mencionarlo.

Mi participante favorito es Lucho Arango o Ramiro, porque los admiro mucho, y el menos favorito, no aplica la respuesta, no vale la pena.

El "recado" de Carlos Báez para las personas que criticaron sus tortas

Juanita le preguntó a Carlos por su postre favorito, algo que dio pie para que, el actor pudiera sacarse un clavito como se dice coloquialmente, pues sin pelos en la lengua decidió expresar que su postre favorito eran las tortas, un plato que lo caracterizó durante toda su etapa dentro de MasterChef Celebrity.

Mi postre favorito son las tortas, los ponqués, para mí sí son postres, duélale a quien le duela.

Este comentario generó gran controversia ​​​​​​​y se asoció con la actriz Isabella Santiago, debido a que, ella en la reciente final del reality criticó y expresó que Carlos no sabía preparar postres y que no merecía estar en la final, algo que, al parecer no le cayó nada bien al actor y a su novia.

