Camilo habló por primera vez sobre su transformación tras ser papá

El cantante Camilo Echeverry, es sin lugar a dudas uno de los artistas colombianos con mayor exposición internacional actualmente, dejando en lo más alto de los escenarios y reconocimientos musicales, la bandera tricolor del país cafetero.

Esta, es precisamente una de las mayores inspiraciones que tiene el también creador de contenido a la hora de componer e interpretar sus sencillos. Así lo hizo saber en el más reciente clip que hizo público en su Feed de Instagram, donde habló de lo que representa su patría para él.

Colombia tiene un montón de colores que a mí me invaden de arriba abajo en todo lo que yo soy como artistas, no hay manera, no importa que género esté yo haciendo, o que lugar de la sonoridad esté yo visitando, o que canción sea, no hay manera de que mis ideas no son hijas de mi identidad colombiana.