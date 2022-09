Desde la ducha, Evaluna mostró a Camilo y dejó ver de más

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry conforman a una de las parejas más estables y queridas del mundo del entretenimiento. Los jóvenes se encuentran disfrutando de las mieles del amor, de su matrimonio y, por supuesto, de su hija Índigo, quien llegó a sus vidas el 9 de abril del 2022.

Si hablamos de la pequeña, la pareja se ha mostrado muy apartada de las redes sociales, y como lo han manifestado en varias oportunidades, ahorita la prioridad es ella y velarán por su privacidad y bienestar.

Sin embargo, si hablamos de música y de sus presentaciones, tanto Camilo como Evaluna son los más emocionados y los primeros en compartir momentos especiales con sus seguidores.

Vale la pena mencionar que, hace unos días el intérprete de ‘Vida de rico’ les contó a los internautas de las redes sociales que casi no lo dejan entrar al concierto, pues la persona de seguridad no tenía ni idea de que él sería el protagonista de esa noche, así que no lo dejó ingresar.

Luego de conversar y de verificar la información, Camilo se grabó junto al señor y entre risas comentaron lo sucedido; por su parte, el colombiano confesó que todo estaba resuelto y que él ya hace parte de ‘La Tribu’.

La foto en la ducha de Camilo Echeverry

Evaluna está feliz y orgullosa de haber formado una familia junto al artista colombiano y así lo ha evidenciado a través de sus redes sociales, pues cada vez que tiene la oportunidad de acompañar a su esposo a los eventos, ahí está presente con su nobleza y talento.

En varias oportunidades, y aprovechando que Camilo se encuentra de gira, la artista también ha sorprendió a sus seguidores al interpretar canciones como ‘Índigo’ y ‘Por primera vez’.

En las últimas horas, el nombre de Camilo volvió a retumbar en las redes sociales, esta vez porque su esposa compartió una foto de él mientras tomaba un baño.

La última imagen de su más reciente galería de fotos desató todo tipo de comentarios y piropos en las redes, pues se alcanza a ver las ‘nalgas’ de Camilo.

“Uy, te ganaste el cielo con ese hombre”, “Qué rico país”, “Hubieras publicado una foto, pero de frente jajaja”, “Me encanta esta pareja”, “Amo que seas tan relajada”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.