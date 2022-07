Camilo se mostró conmovido al ver la perspectiva de una fan en pleno concierto

El cantante colombiano Camilo Echeverry se encuentra de gira por Europa, y al igual que en otras, esta ha dejado varios momentos emotivos que han logrado llamar la atención no solo de los internautas sino también de él mismo.

Recientemente el artista había compartido un corto video de una pequeña seguidora cantando con sentimiento y lágrimas en sus ojos uno de sus temas musicales. Por lo que no pudo evitar bajar de la tarima para darle un fuerte abrazo. Y es que la pequeña, quien se encontraba en los brazos de un familiar, dejó ver el amor y la emoción que sentía de estar tan cerca disfrutando del concierto de Camilo, mientras sostenía una pancarta que le hizo saber lo feliz que estaba en aquel momento.

“Mi momento favorito!! ¡¡Gracias por tanto amor!! ¡Tus lágrimas me las traigo conmigo! LA TRIBU”, fueron las palabras de Camilo Echeverry en aquella ocasión.

Ahora, varios días después, el artista volvió a aparecer en sus redes sociales para enseñarle a sus cientos de seguidores la perspectiva de esta pequeña fan, quien con emoción cantó ‘Manos de Tijeras’.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de veinte siete millones de seguidores, el artista compartió un par de audiovisuales en el que se puede ver, desde la perspectiva de la niña, cómo vivió aquel concierto en el que logró llamar su atención y conseguir un abrazo suyo.

Al ver este audiovisual, el artista se mostró bastante emocionado, pues causar este tipo de emociones en su fanaticada hacen que su trabajo tenga aún más sentido, pues es por ellos que continúa haciendo música.

“Me da ganas de llorar cada segundo de este video! Me voy a acordar para siempre de ella… Aquí vito desde sus ojos!”, escribió el artista junto al audiovisual, para luego asegurar que “escucharte cantar así… Me confirma que Manos de Tijera significa tanto para ti como para mí!!”.

La cercanía que Camilo ha tenido con sus fans demuestra el amor y admiración que siente hacia sus seguidores más pequeños. Para retribuir tanto amor y apoyo, el intérprete de "Pegao" aprovechó recientemente para compartir un motivacional mensaje con sus seguidores, donde les recordó lo valiosos que eran y lo importante que era aprender a valorarse sin estar pendiente de los procesos de los demás.

"Tribu: no sé quién tiene que leer esto, pero: si te pones a mirar a los lados a tratar de uniformarte, parecerte y competir, vas a estar siempre en una fila...y la vida real NO es una competencia. Ya eres el número 1 siendo tú mismo. Ese triunfo no te lo roba nadie”.