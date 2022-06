Britney Spears revela que no se ha podido ir de luna de miel con Sam Asghari

A comienzos de este mes, el mundo del espectáculo se vio sorprendido por la inesperada boda de Britney Spears y Sam Asghari, la cual se llevó a cabo en una ceremonia privada en su mansión Thousand Oaks, Estados Unidos, y que contó con invitados de lujo cómo Selena Gómez, Madonna, Paris Hilton y la Drew Barrymoore y hasta el exnovio de la ‘Princesita del pop’ Jason Alexander que irrumpió en la boda para armar un escándalo.

Mira también: Factor X: Laura Barjum reacciona al “drama” en la boda de Britney Spears

Ahora, casi tres semanas después de la boda, parece que Britney Spears y Sam Asghari parece que no han podido disfrutar de su luna de miel, o por lo menos eso afirmó la estrella del pop, en la más reciente publicación que ella hizo en su cuenta oficial de Instagram.

La cantante posteó dos fotografías, en la que se le puede ver utilizando un bikini azul y amarillo mientras posa de pie dentro de una piscina, además Britney también agregó un video en el que se puede ver a su esposo lanzándose a la piscina y a una de sus mascotas que reacciona preocupado mientras ve el agua.

La nueva casa de Britney Spears

Al hacer la publicación, la intérprete de “Toxic” confesó que aún no ha podido ir de luna de miel debido a que se casó y se mudó de casa al mismo tiempo, admitiendo que no ha sido la mejor idea que ha tenido, más adelante reveló que todo en la casa es nuevo y que le gusta estar en su casa, aunque reveló que su jardín está un poco deteriorado.

“Todavía no he estado en mi luna de miel... me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo... no es lo más inteligente que puedo hacer... es nuevo... piscina nueva... cocina nueva... cama nueva... creo que estoy en shock!!! Averiguar un par de cosas... Definitivamente me gusta estar afuera pero también me gusta estar adentro... mi jardín está enfermo así que mis perros están en el cielo de los cerdos!!!”, escribió Britney Spears

Disfrutando los cambios con su familia

Posteriormente agregó un mensaje en el que afirmó que los cambios que ha tenido su vida han sido geniales y que pese a que se considera “poco cool”, seguirá compartiendo y manteniéndose en el buen camino ya que cuenta con el apoyo de su familia, además reveló algo de lo que ha hecho por estos días, incluyendo el haberse cortado el cabello.

“El cambio es genial... como dicen mis hijos... eso es buscar!!! Ya que soy tan poco cool... sí, seguiré compartiendo... me mantiene en el buen camino... mi familia siempre ha tenido una manera de hacérmelo saber... bueno, ¡supongo que yo también tengo una muy buena manera! Me di un buen chapuzón en mi piscina... es tan brillante y tiene un buen lugar para relajarse... y un tobogán... Ya lo bajé 4 veces... ¡es muy rápido! Me corté todo el cabello y mi esposo me acaba de hacer un bistec … la vida es buena”, detalló.

Te puede interesar: Ex de Britney Spears es acusado de acoso por irrumpir en la boda de la cantante