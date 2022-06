Factor X: Laura Barjum reacciona al “drama” en la boda de Britney Spears

La presentadora de la competencia musical Factor X en el Canal RCN, Laura Barjum, reaccionó a través de su cuenta oficial de la red social TikTok al "drama en la boda" de la cantante estadounidense Britney Spears con el actor Sam Asghari.

Los problemas legales del ex de Britney Spears

"No creas que todo fue la foto bonita y las invitadas chéveres", advirtió la presentadora de Factor X, Laura Barjum en un video de poco más de dos minutos que dedicó al tema.

Sobre el ex de Britney Spears que irrumpió en la boda, Jason Allen Alexander, la también actriz y modelo se preguntó: "Este tipo debe tener problemas legales ¿no? Porque además confesó el delito en un live".

Un tribunal estadounidense acusó este lunes a Jason Allen Alexander de acoso luego de que intentara colarse en la boda de Britney Spears en el sur de California.

Los anteriores matrimonios de Britney Spears

"El último matrimonio de Britney es el número tres de nuestra querida princesa del pop. El primero fue efectivamente con Jason Allen Alexander. El segundo con Kevin Federline, que es el papá de sus hijos y fue el peor, o sea en serio el tipo... no, chao, el peor de todos", recordó Laura Barjum.

La presentadora de Factor X agregó que "los niños no fueron al matrimonio y dijeron que era que no querían quitarle la noche de su vida a su mamá. ¿La noche de su vida? Se la quitaron no yendo. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Los chicos de 15 y 16 años han sido en su mayoría criados por Kevin Federline, por su papá. A ese tipo no lo soporto".

"Su actual esposo, Sam Asghari, que le pedimos a Dios y a la vida que sea bueno, de verdad. Que acá entre tú y yo, los fans no es que lo quieran mucho porque el tipo tiene 29 años y ella cuarenta y... Dicen que es un aprovechado, en fin. Yo me pregunto dónde estaba la seguridad de Britney cuando Jason Allen Alexander se metió en la mansión cuando estaban poniendo las bombas y las flores", concluyó Laura Barjum.

