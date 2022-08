Bad Bunny sufrió un accidente durante uno de sus conciertos

El cantante de música urbana Benito Antonio Martínez, más conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, ha ganado gran popularidad en la industria musical a tal punto de convertirse en uno de los exponentes con más fuerza. De hecho, con su más reciente álbum “Un verano sin ti” logró llamar la atención de viejos y nuevos seguidores, quienes, por medio de las redes sociales, calificaron a esta entrega como una de las mejores del artista.

El reggaetonero ha logrado llegar a todos los rincones del planeta con sus canciones, con las cuales ha batido numerosos récords en las plataformas digitales, siendo uno de los cantantes más escuchados en los últimos años y el mayor exponente del género urbano.

Bad Bunny, quien se encuentra actualmente de gira de conciertos World Hottest Tour, sufrió un accidente durante una de sus más recientes presentaciones en vivo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, de hecho, una página especializada en el mundo del entretenimiento reposteó un corto audiovisual en el que se puede ver claramente lo sucedido.

Según se ve en el video, que fue grabado por una asistente y el cual dura menos de treinta segundos, el cantante urbano se encontraba arriba de una plataforma en forma de palmera, alusiva a la temática de su más reciente álbum musical, la cual estaba sostenida de varios cables que lo transportaba por encima de los asistentes al evento.

Allí, Bad Bunny deja de interpretar una de sus canciones para intentar acomodar lo que sería el seguro que lo mantendría a salvo en caso de una tragedia, pues este se habría enredado y no le permitiría moverse en la plataforma.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

El peligroso incidente que pudo pasar a mayores desató una serie de reacciones por parte de los internautas quienes manifestaron estar preocupados por el artista y las personas que se encontraban en el lugar.

“Menos mal la falla no fue que la isla le diera en la cabeza a la gente”, “Menos mal no le pasó nada al conejito”, “Por lo menos se le enredó en el cuerpo y no se le Safó a esa altura”, “te amo tanto”, “Caía encima de la gente no? Yo feliz que me cayera encima”, “Esos artistas y sus inventos”, “Elevadas complicaciones”, “Normal! Fallas técnicas”, “Nada que opinar, todo que admirar”, “Cosas que se salen de las manos”, “Que ni intente eso en colombia porque se cae”, “Ufffff q ijupt@ susto si quiere que le diga”.

