¡Desconcertada! Así se mostró La Segura tras recaer de nuevo al hospital

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como La Segura, viene siendo tendencia desde hace varios meses, tras la recaída médica que tuvo como parte de las secuelas que aún padece a raíz del fatal incidente que tuvo en 2013 y que por poco acaba con su vida.

Recordemos que estas complicaciones fueron derivadas por los dos impactos de bala que recibió a sus 20 años, y que la mandaron al hospital por sus problemas de columna, de los que venía recurándose satisfactoriamente.

Este proceso ha sido y sigue siendo física y emocionalmente tan tortuoso, que la caleña tomó la dura decisión de apartarse temporalmente de su trabajo como creadora de contendio, para centrarse en sus tratamientos y recuperación, que por los últimos días se agrabaron a raíz de una caída.

Tras varias semanas con progresiva recuperación, la joven se mostró nuevamente en el hospital a causa de un parche que le habían enviado para contrarrestar los dolores crónicos que tenía y que en su primera reacción, tuvo efectos bastante positivos, sin embargo, los síntomas adversos comenzaron a aparecer.

Según la caleña, todos los síntomas negativos que podía presentar este parche, se hicieron presentes desde el pasado sábado.

"Empecé a sentir súper raro el cuerpo, las piernas pesadas, tiezas nivel Dios, no podía ir al baño sin ayuda, no podía practicamente ni caminar, me dio espasticidad en la véjiga...yo le decía a la doctora que los vepia dobles, sentpia que no estaba en la realidad"