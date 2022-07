Karol G se despidió de su cabello azul en un viaje muy especial

Hace varios años la cantante Karol G se dejó ver con el cabello de color azul, y no solo eso, sino que, además, este se convirtió en una tendencia mundial donde sus miles de fanáticos no dudaron en llevar su mismo color.

Y es que fue un cambio radical, pero al mismo tiempo un look que ella se dejó ver por muchos meses y que en cada concierto incluso, vender pelucas con su color de pelo se convirtió en un deber y era ley que muchos la llevaran puesta.

Es por eso que ella misma sabe la importancia que tiene no solo su look sino todo lo que este generó alrededor del mundo donde muchos siguieron sus pasos. De ahí sus palabras sentidas y emotivas para anunciar que el cabello azul ya no va más.

Sí, Karol G decidió hacerle saber a sus millones de seguidores en todo el mundo que va a cambiar su color de cabello y que, además, lo hará de la mejor manera, como se debe, porque ella sabe el significado que tuvo su look durante muchos años.

Por eso, hizo saber que luego de muchas canciones con amor, con despecho, con muchas personas que se fueron porque no le hacían bien, con otras que llegaron de la nada y se convirtieron en especiales, debía despedir a su cabello. Pero no lo haría de la nada, sino que hizo maletas con amigos, y se fue a despedirlo con 200 copas y mucho amor.

En los videos, Karol G se dejó ver muy emocionada por todo lo vivido, pero también por todo lo que se viene para ella. Por eso, junto a sus amigos se fue a recorrer espacios y lugares muy soñados para ella, donde además resaltó que siempre había querido estar en el plan de ciudadana y no de artista.

Un viaje especial

Por eso mostró cómo con ellos, se divirtió, bailó, fueron a fiestas, comieron comida chatarra, no hubo reglas, no hubo seguridad y sobre todo no hubo límites para ser felices. También mostró sus looks y esos lujosos hoteles donde la recibieron.

Pero hubo una parada aún más especial, Dubái, un lugar donde había querido estar desde hace varios meses y se fue en su avión privado con sus amigos donde jugaron como niños, se divirtieron con chistes y canciones hasta llegar a Dubái, su destino final, donde la recibieron por todo lo alto.

Karol G mostró que las Gerberas, sus flores favoritas estaban en el aeropuerto, junto a sus mejores fotos tomadas en el show internacional más importante en el que ha estado.

Sin duda, una hermosa forma de despedirse del color que para ella simbolizó tantas cosas y con el que cerrará una etapa de su vida donde también confesó, fue inmadura. Mientras llega el color final, todos sus fanáticos disfrutan de las aventuras de Karol G por el mundo.

