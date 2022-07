Las canciones de Karol G que han sido un éxito rotundo

Karol G es de lejos la artista femenina colombiana con más proyección en el exterior, no en vano su gira Bichota Tour que ha visitado Estados Unidos y toda América, ha llenado varias fechas en recintos inimaginables para la artista que por estos días disfruta de unas merecidas vacaciones después de dos años de gira.

En estos conciertos los fanáticos de la bella cantante han podido disfrutar de un éxito tras éxito de la cantante quien desde hace años ha lanzado sencillos llenos de historias, sonidos y por supuesto mucha fiesta.

Por eso hoy queremos hacer un recorrido musical de la cantante con sus más grandes ‘palazos’, las canciones de Karol G que muchos queremos repetir y repetir, y que sin lugar a dudas otras tantas veces hemos bailado en fiestas de ensueño.

Las mejores canciones de Karol G en su carrera artística.

'Ahora me llama'

Es una de las clásicas canciones de Karol G incluida en el álbum debut del artista llamado Unstoppable. La colombiana colaboraba con el rapero puertorriqueño Bad Bunny lanzando este poderoso sencillo el 26 de mayo del 2017.

Esta canción es todo un himno de la intérprete colombiana y con él alcanzó la posición número 10 del Hot Latin Songs de Billboard y llegó fácilmente dándose a conocer en tierras europeas al número 22 en España, según informó el medio especializado Promusicae.

La historia detrás de esta canción también tiene que ver con su ex Anuel AA, pues la artista buscó por primera vez a su antiguo amor para que grabara la segunda parte de este tema. De hecho, él habría dicho y la paisa se habría enterado de que era el amor platónico del cantante, quien estaba en esos momentos en prisión.

Cuando recibí la propuesta de hacer esta canción con él, obviamente él me dijo 'quiero respetar quien tú eres, lo que tú como mujer representas en la industria y lo que has defendido'. Y me encantó

Detalló la paisa sobre Anuel en una entrevista que dio hace años a un reconocido medio.

'Pinneaple'

La canción estrenada en marzo del 2018, producida por Sky y Mosty, llegó a la carrera de la artista en un momento de poder musical de la artista que la llevaba a una de sus primeras visitas a Europa.

Esta es una de las canciones de Karol G con un mensaje de empoderamiento femenino tuvo un beat bastante particular que dejó a muchos de los fans de la Bichota conectados a su música y que incluyó a la reconocida figura costarricense Carolar Acosta, conocida en redes como “Killadamente”.

Grabado en Medellín y con locaciones que mostraban el paisaje del Salto del Tequendama en Bogotá, este video fue un hit que debutó en sus primeras horas en el top 10 global de YouTube y fue la primera artista femenina del género en ese entonces en llegar al top 20 de los charts que comandaban artistas como Nicky Jam, Andy Rivera y De la Guetto.

'Ocean'

Una de las canciones de Karol G que tenía una propuesta arriesgada y que al fin y al cabo resultó siendo una balada que marcó el sello y la capacidad vocal de la artista. Este sencillo ha sido como un himno para muchos que aman la música de la colombiana y una de sus frases que al parecer fue dedicada por ella a su amor Anuel AA es quizá una de las frases que más cantan a todo pulmón en sus conciertos: “Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti

De hecho, esta canción de Karol G que salió en 2019 y que acumula más de 527 millones visualizaciones en YouTube y que hace parte de su álbum que lleva el mismo nombre fue siempre relacionada con ese romance que tuvo ella con el puertorriqueño, aun que la misma cantante aclaró en un concierto en Los Ángeles lo que esta canción había inspirado.

Es una canción que terminó dedicándole la mamá a la hija, el novio a su novia, un amigo a su amiga porque simplemente todavía hay gente buena en este mundo a la que le gusta amar con mucha intensidad

'Mi Cama'

La canción ha tenido la mayor cantidad de visualizaciones en YouTube hasta ahora y desde que salió en el año 2018. Un hit que sin duda puso en el panorama internacional a la artista quien tras el arrollador éxito hizo un remix de la misma con el cantante boricua Nicky Jam.

La cantante quien emula en los sonidos de la canción los mismos de una cama en plena acción, vio cómo este éxito la hizo encabezar el Latin Airlply de Billboard, entre otros reconocimientos. Sin duda una de las mejores canciones de Karol G.

'Tusa'

Una de las canciones de Karol G que han marcado el antes y el después de la artista quien a la par nos recordó cómo es vivir su éxito en fiesta justo antes de la pandemia que llegaría con el encierro de todo el mundo por las cuarentenas. Tusa marcó la evolución musical de la cantante que llegó a otro nivel al colaborar con la rapera Nicky Minaj.

Después de su lanzamiento el video logró alcanzar en su primera semana 32 millones de visitas y generar más de 1,2 millones de me gusta. Luego el clip fue visto más de 100 millones de veces en 21 días posteriores a su lanzamiento. Además, con 24 premios Tusa es la tercera canción más galardonada de la historia de la música superando inclusive a 'Thriller' de Michael Jackson.

'Ay, Dios mío'

Lanzada el 9 de julio del 2020, esta canción de Karol G fue otro gran sencillo de su tercer álbum de estudio llamado KG0516.

Con este single la colombiana alcanzaba otro récord en su carrera siendo la única artista femenina entre los 15 temas más populares de Spotify y YouTube a nivel mundial en ese año, recibiendo certificaciones de platino y diamante en Estados Unidos, México y España, llegando a la par a los primeros lugares de Billboard en países como Estados Unidos y Argentina.

'Bichota'

El que sería el nuevo hit mundial de la colombiana lanzado en octubre del 2020, sin duda mostraría la evolución de la artista y por supuesto su sello como cantante urbana, pues ha adaptado ese nombre para darse a conocer y su actual Tour lleva dicha palabra para girar por el mundo.

La canción número 1 en más de 8 países por muchas semanas tuvo una increíble recordación por la polémica que genero el nombre de Bichota en muchos de los fans, quienes se enteraron de que esta palabra era usada por los hombres en Puerto Rico para dar a entender que eran ‘Los duros’. Y aunque la artista se la escuchó a su novio Anuel, ella se propuso hacerla mundial para las mujeres como mensaje de empoderamiento, una de las canciones de Karol G más fuertes en su letra.

Le pregunté qué tipo de mujer es bichota y me dijo: 'No, a las mujeres no le decimos bichota'". Entonces ella respondió: 'Pues yo haré una canción que se llame bichota'. Esa canción salió un día que estaba sentada en el sillón de mi casa y en ese momento empecé a pensar en el estado ideal que cada persona quiere tener. Es por ello que trate de transmitir ese sentimiento en un solo tema. El sentido de la canción es para que todo el mundo se sienta como se tiene que sentir

'200 copas'

Estrenada en agosto del 2021, 200 copas es una de las canciones de Karol G que la saca de esa zona tan urbana que la artista mantenía y la lleva al estrado de los sonidos populares y rancheros.

Una mezcla de melancolía y despecho que de seguro mostraba la realidad personal que la artista pasaba. Con este hit que también fue tendencial global con su clip en YouTube muestra una fiesta de amigos que la artista quería exponer a quienes le siguen.

'MAMIII'

Uno de los más recientes éxitos de la colombiana que cuenta con la colaboración de la cantante Becky G. Lanzado a inicios del 2022 este nuevo single de la artista mostró con una letra bastante particular lo que parecería una dedicatoria a su ex Anuel quien estrenaba amor, pues iniciaba un romance con Yailin.

El sencillo que acumula más de 350 millones de streams en todo el mundo debutó en el top 20 del Billboard Hot 100 después del lanzamiento (#15) y en el top 10 en el Billboard Global 200 (#4)

'Provenza'

El más reciente sencillo de la Bichota llamado Provenza, se ha llevado ya el honroso título de una de las 5 canciones más importantes del 2022 según Billboard.

La cantante ocupa el quinto lugar entre los 50 hits más importantes del año y su éxito se ubica debajo solo de fenómenos musicales como As it was' de Harry Styles. Con este sencillo según Billboard la cantante no tiene la oportunidad de equivocarse ya que mezcla sus sonidos urbanos con un himno femenino por excelencia.

