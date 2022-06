Así agradeció Danna Paola por lo que vivió en su cumpleaños

La cantautora, actriz y modelo mexicana, Danna Paola, cumplió 27 años el pasado jueves 23 de junio y lo celebró con un pastel y varios amigos.

Además, al publicar las fotos en su cuenta de Instagram con más de 34 millones de seguidores, escribió un profundo mensaje en agradecimiento por todo lo que recibió.

En las palabras escritas por Danna Paola se nota que fue un cumpleaños bastante especial para ella.

“Gracias, gracias infinitas a todxs por sus felicitaciones, amor y buenos deseos… ufff, he recibido mi cumple con una energía muy distinta a los años anteriores, llena de amor inmenso, abrazando mi alma y recibiendo amor puro y sólo energía positiva, agradeciendo por todo lo que viví, por las cadenas que rompí, x todo lo que he construido este último año, y todo lo que viene… hoy a nivel personal me siento más plena que nunca y estoy muy orgullosa de la mujer que soy en esta nueva vuelta al sol. Les amo GRACIAS!!!” escribió la artista.