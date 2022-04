Andy Rivera reveló el momento más difícil de su carrera musical.

El cantante de música urbana Andy Rivera se encuentra por estos días en España para acompañar a su padre, el cantante de música popular, Jhonny Rivera en uno de sus shows programados en su gira musical.

Momentos antes de que se avión despegara hacia Europa, Andy Rivera quiso comentar esta gran alegría con sus seguidores y hasta recordó una anécdota que vivió hace varios años durante su estadía en este país.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el artista se dejó ver con tintes nostálgicos y de alegría, pues esta presentación junto a su padre significaba mucho para él, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

“Estoy por aquí en el avión, mero librito me voy a leer; El arte de amar. Y nada nervioso, no les puedo mentir, estoy nervioso. La verdad tengo mucha nostalgia, hace cuatro años que fui a España a hacer una gira y tuve una experiencia muy difícil. No la voy a olvidar”, manifestó el intérprete de ‘Alguien más’.