Andrés Parra se despidió para siempre de la rumba

Hace algunos días el talentoso actor Andrés Parra anunció un cambio muy importante en su vida, la realización de una vasectomía, y luego del procedimiento explicó que todo salió muy bien y dio detalles deseando “larga vida a la vasecto… mía!” y agradeciendo al equipo médico y humano por su gran labor.

“Dolor no ha habido, o sea no es doloroso, hay una sensación a veces cuando camino como cuando a uno en el colegio le daban a uno un patadón en las guev**, esa es como la sensación un poquito. Me la hice en Profamilia, maric** con la EPS, el servicio espectacular. Fue una intervención de no más de 15 minutos, primero le hacen a uno como una valoración, la doctora le coge a uno las guev** como 8 día s antes pa’ ver si los conductos que ella va a cortar son de fácil acceso o no, en mi caso eran una chimb*, los conductos estaban una verg* entonces todo bien”, manifestó Andrés en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.