Andrea Jaramillo enamoró con el look playero de su hija

Dicen que el tiempo, cuando se es madre, se pasa muy rápido, y para muestra la pequeña Cayetana que ya llegó a sus cuatro meses de vida, junto al amor de sus padres. Y esta fecha no podía pasar por alto, así que su mamá Andrea Jaramillo lo celebró como se debía.

Es por eso que su más reciente publicación en su cuenta de Instagram dejó a todos enamorados y solo con mensajes de ternura para la pequeña, quien se robó todas las miradas y con toda la razón, pues Cayetana decidió aparecer con un diminuto traje de baño de muchos colores, pero como si esto fuera poco, posó con todo el estilo de unos lentes de sol negros.

En las imágenes que publicó su mamá, Andrea Jaramillo se puede ver a la pequeña disfrutando del agua, de la alegría, del sol y la compañía familiar, pero también posando muy elegante con su floreado traje de baño, con el que decidió hacer juego junto a su sonrisa para que los seguidores de su mamá se deleitaran con su carisma.

Y lo logró, porque más de uno no dudó en hacerle saber que era una niña hermosa y muy feliz. “Me muero de amor”, no, me morí con esa belleza”, “pero qué es esta hermosura”, “ay, no la amo”, “esa niña tiene talento”, “tiene a quien salir”, “se pasa de hermosa”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibieron las fotografías en la cuenta de Instagram de su mamá.

El motivo de estas hermosas fotografías fue dejarle saber a los seguidores de su mamá que la pequeña ya estaba cumpliendo cuatro meses y que al igual que los meses anteriores lo celebrarían con mucho amor y en familia, pero esta vez con un poquito más de sabor caribe y qué mejor plan que la piscina.

Cayetana, dueña de todo

Y no es la primera vez que Cayetana se roba las miradas en las redes sociales de los papás, pues desde que hicieron publica la noticia, Andrea Jaramillo se ha encargado de ir mostrando esos avances, primero de su embarazo, luego de esta nueva faceta que vive como madre de su pequeña.

Desde entonces, todos se deleitan con la belleza y el carisma de la niña, quien deja a todos cautivados cada vez que aparece porque además sus padres se han encargado de mostrar esos avaneces que va dando, pero también esos momentos especiales que viven en familia en los que Cayetana es la dueña del espacio, de los comentarios, y más, la dueña de todo.

