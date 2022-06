"¿Tú eres loca?": Aida Victoria a quien preguntó por parte íntima de su novio

Aida Victoria Merlano aparte de provocar muchos suspiros en las redes sociales debido a sus fotografías y videos en los que aparece utilizando atractivos atuendos, además suele divertir a sus fans al hacer parte de retos virales y también por las jocosas y directas maneras de expresarse sobre diferentes temas.

Y es que recientemente la influenciadora barranquillera activó la herramienta de preguntas en su cuenta oficial de Instagram donde recibió preguntas de todo tipo, inclusive sobre la farándula internacional, pero hubo varias preguntas sobre su vida privada que le llamaron la atención y que ella respondió sin tapujos a sus fans.

¿Aida Victoria cobra por el delicioso?

Un internauta aprovechó la dinámica para preguntarle a Aida Victoria, por el valor que ella cobra por “hace el delicioso”, dando a entender que ella presta servicios sexuales, por eso ella respondió vehemente afirmando que ella no presta ese tipo de servicios, además invitó al internauta a que “cultive su intelecto” para que pueda conquistar una mujer.

“Ay mi vida, brincos dieras porque yo prestara ese servicio, por qué no nutres tu intelecto, para que no tengas que acudir al dinero que seguramente no tienes para levantarte una hembrota”, respondió la generadora de contenido.

Las preguntas relacionadas a ese tema, continuaron, es por eso que un seguidor le preguntó si ella le enseñaba a manejar la plataforma de Onlyfans, a lo que ella respondió con cara de extrañeza y con un texto en el que dejó claro que “yo no tengo, nunca he tenido” cuenta en Only Fans.

Una pregunta muy atrevida para Aida Victoria Merlano

Pero otro internauta fue más atrevido pues se atrevió a preguntarle por el tamaño del miembro de Naldy, su novio, y ella parecía que iba a darle la respuesta al ciberusuario, al intentar compararlo con un recipiente plástico que tenía, pero terminó diciendo que ella no va a darle es información ya que “el diablo es puerco”.

“Pero qué, ¿cómo en tamaño?, no sé, hagamos de cuenta este tarro como…. ¿tú eres loca?, ¿tú ere loca?, el diablo es puerco, yo que te voy a andar diciendo”, respondió Aida Victoria, gritando y botando el recipiente a un lado.

En esta misma ronda de preguntas, la influenciadora barranquillera hablo de otros temas como la separación de Shakira y Gerad Piqué, la sorpresiva boda de Yailin y Anuel AA e incluso de Mafer Walker, la mujer que se ha hecho viral en las redes por supuestamente hablar un lenguaje alienígena.

