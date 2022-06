Aida Victoria le jugó la divertida broma del ponqué a una de sus primas

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras más sonadas del momento por la calidad de sus contenidos y los temas que suele tocar en ellos. En esta ocasión la hermosa mujer reapareció en sus redes sociales para entretener a sus seguidores con un video un tanto diferente a los que suele publicar.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, la influenciadora compartió la famosa broma del ponqué que se ha vuelto muy popular en los últimos días por medio de la plataforma de videos TikTok.

Esta broma consiste en enviarle a uno de tus contactos varias fotografías de diferentes ponqués con aspectos un poco extraños para que esa persona te ayude a escoger uno. Lo que suele pasar con esto es que la persona a la que se le envían las fotografías suele reaccionar de una forma bastante negativa debido a que estas parecen estar echas por un principiante en repostería.

Lo que hizo Aida fue comunicarse con una de sus primas para pedirle que le ayudara a escoger uno de los ponqués para la celebración del Día del Padre que se llevará a cabo este próximo fin de semana. Y como si fuera poco, jugó con el precio de cada uno de ellos al manifestar que cada uno costaba aproximadamente quinientos mil pesos.

Lo gracioso de esta broma es la reacción que suelen tener las personas, como en este caso, la reacción de su familiar.

Como se puede escuchar en los audios grabado por Aida, su prima no estaba de acuerdo con comprar uno de esos ponqués ya que para ella estaban muy “miedosos”. De hecho, en repetidas ocasiones se le escucha hablar en medio de carcajadas ya que cada uno de los diseños le parecía más feo que el anterior. Incluso, la joven llegó a comparar uno de ellos con el rostro de uno de sus tíos.

Sin embargo, Aida insiste en comprar alguno de los diseños ya que supuestamente estas tortas las estaba realizando una amiga suya como parte de su nuevo emprendimiento.

“A mi esa me gustó, la del Día del Padre, porque siento que es como alusiva a la ocasión (…) Ahora, a mí lo que me parece de pronto como que bueno, no sé, es que vale quinientos mil”, se le escucha decir a Aida. A lo que la prima le responde sin tapujos “No joda, manda huevo ¿Quinientos mil pesos? Juep** y eso que apenas está emprendiendo, ¿Qué tal? Manda huevo (…) No mami, yo creo que te quiere ver la cara de marc**, eche, la gente se aprovecha, no seas mari** No mija, eso está demasiado caro, demasiado, cuidado te vas a dejar engañar, ¿Oiste?”